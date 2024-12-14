Президент Франции хочет поднять вопрос участия европейских миротворцев в войне в Украине

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует затронуть вопрос размещения миротворческой миссии в Украине на саммите лидеров Европейского Союза 18-19 декабря. Европейские миротворцы могут быть введены, если будут достигнуты решения о прекращении огня и мирном урегулировании конфликта между Украиной и Россией.

Об этом Радио Свобода сообщил европейский дипломат, попросивший не называть его имени.

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Хотя многие чиновники публично заявляют, что такие обсуждения преждевременны, в частности, новая Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас, источник Радио Свобода утверждает, что эта дискуссия неизбежна.

Это связано с визитом Эммануэля Макрона в Польшу, активным обсуждением вопроса миротворцев в СМИ, а также с будущим приходом к власти в США Дональда Трампа и необходимостью подготовить ЕС к разговору с ним о ситуации в Украине.

Два других дипломата, с которыми общалось Радио Свобода, подтвердили, что тема миротворцев ставится на повестку дня именно для подготовки к диалогу с избранным президентом США и обеспечения участия ЕС в мирных переговорах. Они также отметили, что эта идея пока находится на начальной стадии и требует дальнейшего обсуждения.

Франция стремится собрать коалицию из 5-8 европейских стран, готовых активно действовать. Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте намерен провести отдельную встречу на полях саммита в Брюсселе 18 декабря с лидерами Украины, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши для обсуждения ситуации в Украине.

В настоящее время Эммануэль Макрон официально не высказывал конкретных предложений по отправке миротворческой миссии в Украину.

Напомним, Франция подтвердила свое обязательство продлить поставки Украине ракет SCALP дальнего радиуса действия.

Также посол Французской Республики в Украине Гаэль Весьер заявил, что его страна поддерживает идею приглашения Украины в НАТО.