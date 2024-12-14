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Макрон хоче ввести миротворців в Україну — що відомо про цей план

14 грудня 2024 00:01
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Президент Франції хоче підняти питання участі європейських миротворців у війні в Україні
Еммануель Макрон та Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Президент Франції Еммануель Макрон планує підняти питання розміщення миротворчої місії в Україні на саміті лідерів Європейського Союзу 18-19 грудня. Європейських миротворців можуть ввести, якщо будуть досягнуті рішення про припинення вогню та мирного врегулювання конфлікту між Україною та Росією. 

Про це Радіо Свобода повідомив європейський дипломат, який попросив не називати його імені.

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Хоча багато високопосадовців публічно заявляють, що такі обговорення є передчасними, зокрема, нова Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Кая Каллас, джерело Радіо Свобода стверджує, що ця дискусія неминуча. 

Це пов'язано з візитом Еммануеля Макрона до Польщі, активним обговоренням питання миротворців у ЗМІ, а також майбутнім приходом до влади в США Дональда Трампа і необхідністю підготувати ЄС до розмови з ним щодо ситуації в Україні.

Два інших дипломати, з якими спілкувалося Радіо Свобода, підтвердили, що тема миротворців ставиться на порядок денний саме для підготовки до діалогу з обраним президентом США і забезпечення участі ЄС у мирних переговорах. Вони також зазначили, що ця ідея поки що знаходиться на початковій стадії та потребує подальшого обговорення.

Франція прагне зібрати коаліцію з 5-8 європейських країн, які готові активно діяти. Крім того, генеральний секретар НАТО Марк Рютте планує провести окрему зустріч на полях саміту в Брюсселі 18 грудня з лідерами України, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі для обговорення ситуації в Україні.

На даний момент Еммануель Макрон офіційно не висловлював конкретних пропозицій щодо відправки миротворчої місії в Україну.

Нагадаємо, Франція підтвердила своє зобов'язання продовжити постачання Україні ракет SCALP дальнього радіуса дії. 

Також посол Французької Республіки в Україні Гаель Весьєр заявив, що його країна підтримує ідею запрошення України до НАТО

Франція Емманюель Макрон Дональд Трамп ЄС війна в Україні миротворці

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