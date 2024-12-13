Франція не проти, щоб Україна била їхніми ракетами по території РФ

Французські ракети SCALP для ЗСУ — чи можна ними бити по РФ
Франція підтвердила своє зобов'язання продовжувати постачання Україні далекобійних ракет SCALP. Проте слід враховувати, що кількість таких ракет обмежена.
Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявив посол Франції в Україні Гаель Весьєр.
Чи є обмеження ударів ракетами SCALP по Росії
За словами посла, хоча кількість цих ракет обмежена, а процес їхнього придбання потребує часу, Франція робить усе можливе для підтримки України.
Він також зазначив, що Париж не встановлював жодних обмежень щодо використання Україною цієї зброї, в тому числі для завдавання ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації.
"Україна має право націлюватися на російські військові потужності, тому що це божевільна ситуація, коли росіяни можуть атакувати Україну з території Росії, а Україна не може усунути цю загрозу. Це було б несправедливо", — зазначив Весьєр.
Згідно з позицією Франції, українська сторона має право націлюватися на російські військові інфраструктури, оскільки це єдиний спосіб протидіяти загрозі, яка виникає через можливість російських атак з території Росії.
Раніше ми писали, що Франція підтримує ідею запрошення України до НАТО. Щоправда, рішення про вступ нової держави мають підтримати всі країни, які входять в Альянс.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що зустріч із французьким і американським лідерами була продуктивною. Сторони обговорили ситуацію на фронті, підтримку українців і досягнення справедливого миру.
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