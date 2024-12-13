Франция не против, чтобы Украина била их ракетами по территории РФ

Дальнобойная ракета SCALP в Украинском самолете. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Франция подтвердила свое обязательство продолжать поставку Украине дальнобойных ракет SCALP. Однако следует учитывать, что количество таких ракет ограничено.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил посол Франции в Украине Гаэль Весьер.

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По словам посла, хотя количество этих ракет ограничено, а процесс их приобретения требует времени, Франция делает все возможное для поддержки Украины.

Он также отметил, что Париж не устанавливал никаких ограничений по использованию Украиной этого оружия, в том числе для нанесения ударов по военным объектам на территории Российской Федерации.

"Украина имеет право нацеливаться на российские военные мощности, потому что это безумная ситуация, когда россияне могут атаковать Украину с территории России, а Украина не может устранить эту угрозу. Это было бы несправедливо", — отметил Весьер.

Согласно позиции Франции, украинская сторона имеет право нацеливаться на российские военные инфраструктуры, поскольку это единственный способ противодействовать угрозе, возникающей из-за возможности российских атак с территории России.

Ранее мы писали, что Франция поддерживает идею приглашения Украины в НАТО. Правда, решение о вступлении нового государства должны поддержать все входящие в Альянс страны.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что встреча с французским и американским лидерами была продуктивной. Стороны обсудили ситуацию на фронте, поддержку украинцев и достижение справедливого мира.