Франция не против, чтобы Украина била их ракетами по территории РФ

Французские ракеты SCALP для ВСУ — можно ли ими бить по РФ
Франция подтвердила свое обязательство продолжать поставку Украине дальнобойных ракет SCALP. Однако следует учитывать, что количество таких ракет ограничено.
Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил посол Франции в Украине Гаэль Весьер.
Есть ли ограничение ударов ракетами SCALP по России
По словам посла, хотя количество этих ракет ограничено, а процесс их приобретения требует времени, Франция делает все возможное для поддержки Украины.
Он также отметил, что Париж не устанавливал никаких ограничений по использованию Украиной этого оружия, в том числе для нанесения ударов по военным объектам на территории Российской Федерации.
"Украина имеет право нацеливаться на российские военные мощности, потому что это безумная ситуация, когда россияне могут атаковать Украину с территории России, а Украина не может устранить эту угрозу. Это было бы несправедливо", — отметил Весьер.
Согласно позиции Франции, украинская сторона имеет право нацеливаться на российские военные инфраструктуры, поскольку это единственный способ противодействовать угрозе, возникающей из-за возможности российских атак с территории России.
Ранее мы писали, что Франция поддерживает идею приглашения Украины в НАТО. Правда, решение о вступлении нового государства должны поддержать все входящие в Альянс страны.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что встреча с французским и американским лидерами была продуктивной. Стороны обсудили ситуацию на фронте, поддержку украинцев и достижение справедливого мира.
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