Почему прекратило деятельность ОСУВ "Днепр" — объяснение Генштаба

Украинские бойцы. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" прекратила свое существование. Это произошло из-за внедрения корпусной реформы.

Об этом рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина.

Почему прекратило деятельность ОСУВ "Днепр"

По его Ковалева, ОСУВ "Днепр" не была штатной единицей, а выполняла временные функции.

"В связи с принятием корпусами своих полос ответственности и с целью улучшения управления войсками потребность в существовании оперативно-стратегических группировок отпала. Именно поэтому ОСУВ "Днепр" прекратило свое существование", — пояснил Ковалев.

Он подчеркнул, что ликвидация группировки не повлияет на управляемость войсками и не ухудшит оперативную ситуацию на фронте. Наоборот, эти реформы должны повысить эффективность управления.

"Генерал-майор Михаил Драпатый занимает штатную должность командующего Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины. Должность командующего ОСУВ "Днепр" не является штатной, и он занимал ее по совместительству", — уточнил Ковалев.

Спикер добавил, что Драпатый и в дальнейшем будет возглавлять соответствующий состав войск в зоне боевых действий и тесно сотрудничает с Главнокомандующим ВСУ, генералом Александром Сырским.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел обновление состава ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил. Тогда к работе присоединился командующий Объединенных сил ВСУ Михаил Драпатый.

А до этого Михаил Драпатый завершил полугодовую каденцию в должности командующего Сухопутных войск и сейчас возглавляет Объединенные силы Вооруженных Сил Украины.