Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Ликвидация ОСУВ "Днепр" — в Генштабе объяснили причину

Ликвидация ОСУВ "Днепр" — в Генштабе объяснили причину

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 18:23
Почему прекратило деятельность ОСУВ "Днепр" — объяснение Генштаба
Украинские бойцы. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" прекратила свое существование. Это произошло из-за внедрения корпусной реформы.

Об этом рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина.

Реклама
Читайте также:

Почему прекратило деятельность ОСУВ "Днепр"

По его Ковалева, ОСУВ "Днепр" не была штатной единицей, а выполняла временные функции.

"В связи с принятием корпусами своих полос ответственности и с целью улучшения управления войсками потребность в существовании оперативно-стратегических группировок отпала. Именно поэтому ОСУВ "Днепр" прекратило свое существование", — пояснил Ковалев.

Он подчеркнул, что ликвидация группировки не повлияет на управляемость войсками и не ухудшит оперативную ситуацию на фронте. Наоборот, эти реформы должны повысить эффективность управления.

"Генерал-майор Михаил Драпатый занимает штатную должность командующего Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины. Должность командующего ОСУВ "Днепр" не является штатной, и он занимал ее по совместительству", — уточнил Ковалев.

Спикер добавил, что Драпатый и в дальнейшем будет возглавлять соответствующий состав войск в зоне боевых действий и тесно сотрудничает с Главнокомандующим ВСУ, генералом Александром Сырским.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел обновление состава ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил. Тогда к работе присоединился командующий Объединенных сил ВСУ Михаил Драпатый.

А до этого Михаил Драпатый завершил полугодовую каденцию в должности командующего Сухопутных войск и сейчас возглавляет Объединенные силы Вооруженных Сил Украины.

ВСУ Днепр военные Генштаб ВСУ Михаил Драпатый
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации