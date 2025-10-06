Відео
Армія Ліквідація ОСУВ "Дніпро" — у Генштабі пояснили причину

Ліквідація ОСУВ "Дніпро" — у Генштабі пояснили причину

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 18:23
Чому припинило діяльність ОСУВ "Дніпро" - пояснення Генштабу
Українські бійці. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" припинило своє існування. Це сталося через впровадження корпусної реформи.

Про це розповів речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов у коментарі РБК-Україна.

Чому припинило діяльність ОСУВ "Дніпро"

За його  Ковальова, ОСУВ "Дніпро" не була штатною одиницею, а виконувала тимчасові функції.

"У зв’язку з прийняттям корпусами своїх смуг відповідальності та з метою покращення управління військами потреба в існуванні оперативно-стратегічних угруповань відпала. Саме тому ОСУВ "Дніпро" припинило своє існування", — пояснив Ковальов.

Він наголосив, що ліквідація угруповання не вплине на керованість військами і не погіршить оперативну ситуацію на фронті. Навпаки, ці реформи мають підвищити ефективність управління.

"Генерал-майор Михайло Драпатий займає штатну посаду командувача Командування об’єднаних сил Збройних Сил України. Посада командувача ОСУВ "Дніпро" не є штатною, і він обіймав її за сумісництвом", — уточнив Ковальов.

Речник додав, що Драпатий й надалі очолюватиме відповідний склад військ у зоні бойових дій і тісно співпрацює з Головнокомандувачем ЗСУ, генералом Олександром Сирським.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів оновлення складу ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил. Тоді до роботи долучився командувач Об’єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий.

А до цього Михайло Драпатий завершив піврічну каденцію на посаді командувача Сухопутних військ і нині очолює Об’єднані сили Збройних Сил України.

ЗСУ Дніпро військові Генштаб ЗСУ Михайло Драпатий
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
