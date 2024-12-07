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Врач в Кривом Роге рассказал о состоянии пострадавших от атаки РФ

7 декабря 2024 14:02
Анастасия Постоенко - Редактор
Удар по Кривому Рогу 6 декабря — состояние пострадавших 7 декабря
Жителя Кривого года госпитализируют в больницу. Фото: REUTERS/Stringer
Анастасия Постоенко - Редактор

В Кривом Роге врачи продолжают оказывать медицинскую помощь в больницах пострадавшим от российского авиаудара, нанесенного врагами 6 декабря. Медикам не удалось спасти жизнь мужчины, который попал в больницу с тяжелыми травмами и сильным кровотечением.

Об этом сообщает "Мы-Украина".

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Врач рассказал, что 6 декабря в медицинское учреждение поступило семеро пострадавших, имеющих взрывные ранения.

"Один человек умер, к сожалению, прямо на операционном столе из-за тяжелой травмы и кровотечения. Мы не смогли его спасти", — сказал медик.

Также из больницы выписали женщину, которая настаивала отпустить ее домой из-за острой необходимости в уходе за двумя детьми, которые остались одни. 

"Она будет долечиваться у травматолога в местной поликлинике. В состоянии средней тяжести остальные пациенты. Им ничего не угрожает. Они имеют осколочные ранения", — рассказал врач.

Напомним, по состоянию на данный момент в Кривом Роге трое погибших в результате российского авиаудара, один из пострадавших в больнице рассказал детали об атаке.

Кривой Рог смерть врачи ранение больница

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