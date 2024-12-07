Удар по Кривому Розі 6 грудня — який стан потерпілих 7 грудня

Мешканця Кривого року госпіталізують до лікарні. Фото: REUTERS/Stringer

У Кривому Розі лікарі продовжують надавати медичну допомогу в лікарнях постраждалим від російського авіаудару, який вороги завдали 6 грудня. Медикам не вдалося врятувати життя чоловіка, який потрапив до лікарні з важкими травмами та сильною кровотечею.

Про це повідомляє "Ми-Україна".

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Лікар розповів, що 6 грудня до медичного закладу поступило семеро постраждалих, які мають вибухові поранення.

"Один чоловік помер, на жаль, прямо на операційному столі через важку травму та кровотечу. Ми не змогли його врятувати", — сказав медик.

Також з лікарні виписали жінку, яка наполягала відпустити її додому через нагальну потребу в догляді за двома дітьми, які залишилися самі.

"Вона буде доліковуватися у травматолога у місцевій поліклініці. У стані середньої важкості решта пацієнтів. Їм нічого не загрожує. Вони мають осколкові поранення", — розповів лікар.

Нагадаємо, станом на зараз у Кривому Розі троє загиблих внаслідок російського авіаудару, один із постраждалих в лікарні розповів деталі про атаку.