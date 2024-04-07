Легендарный "Азов" ищет танкистов — сколько платят за службу

Танкисты бригады "Азов". Фото: Facebook/АЗОВ

Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои ряды водителя-механика танка. Кандидат на должность должен иметь военный опыт и уметь водить гусеничную технику — трактор, комбайн.

Соответствующая вакансия появилась в четверг, 4 апреля, на сайте по поиску работы Work.ua.

Читайте также:

Не бояться замкнутого пространства и быть готовым уничтожать врага

Кандидат на эту должность должен быть физически и психологически закаленный, стрессоустойчивый, мотивированный служить в зоне боевых действий и уничтожать врага.

Скриншот вакансии водитель-механик танка, танкист полка "Азов" на сайте Work.ua

Среди обязанностей водителя-механика танка:

техническое обслуживание, планово-предупредительные осмотры тяжелой техники, при необходимости — ремонт;

безопасная транспортировка экипажа на позицию во время боевого задания и возвращение в место дислокации;

запоминание и ориентировка в соответствии с маршрутом, следить за тем, чтобы не попасть на мину или засаду.

В свою очередь, в "Азове" предлагают достойное денежное довольствие — от 25 тысяч до 125 тысяч грн в месяц. А также доплату в размере 3300 грн/день за службу в зоне боевых действий. В случае трудоустройства специалист будет официально мобилизован до конца военного положения или зачислен на военную службу по контракту.

Также в "Азове" предлагают работу военнослужащему-логисту. Претендент на вакансию должен иметь опыт организации и планировании логистических процессов.

Ранее мы сообщали, что бывший командир полка "Азов", майор НГУ Максим Жорин раскритиковал союзников Украины.