Легендарний "Азов" шукає танкістів — скільки платять за службу
Бригада спецпризначення "Азов" запрошує до своїх лав водія-механіка танка. Кандидат на посаду повинен мати військовий досвід і вмісти керувати гусеничною технікою — трактором, комбайном.
Відповідна вакансія з'явилася у четвер, 4 квітня, на сайті з пошуку роботи Work.ua.
Не боятися замкненого простору і бути готовим нищити ворога
Кандидат на цю посаду має бути фізично та психологічно загартований, стресостійкій, мотивований служити у зоні бойових дій та нищити ворога.
Серед обов'язків водія-механіка танка:
- технічне обслуговування, планово-попереджувальні огляди важкої техніки, за потреби — ремонт;
- безпечне транспортування екіпажу на позицію під час бойового завдання і повернення у місце дислокації;
- запам‘ятовування та орієнтування відповідно до маршруту, слідкування за тим, щоб не потрапити на міну чи засідку.
Натомість в "Азові" пропонують гідне грошове забезпечення — від 25 тисяч до 125 тисяч грн на місяць. А також доплату у розмірі 3300 грн/день — за службу у зоні бойових дій. У разі працевлаштування, спеціаліст буде офіційно мобілізований до кінця воєнного стану або зарахований на військову службу за контрактом.
Також в "Азові" пропонують роботу військовослужбовцю-логісту. Претендент на вакансію повинен мати досвід в організації та плануванні логістичних процесів.
Раніше ми повідомляли, що колишній командир полку "Азов", майор НГУ Максим Жорін розкритикував союзників України.
Читайте Новини.LIVE!