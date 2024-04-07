Легендарний "Азов" шукає танкістів — скільки платять за службу

Танкісти бригади "Азов". Фото: Facebook/АЗОВ

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує до своїх лав водія-механіка танка. Кандидат на посаду повинен мати військовий досвід і вмісти керувати гусеничною технікою — трактором, комбайном.

Відповідна вакансія з'явилася у четвер, 4 квітня, на сайті з пошуку роботи Work.ua.

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Кандидат на цю посаду має бути фізично та психологічно загартований, стресостійкій, мотивований служити у зоні бойових дій та нищити ворога.

Скриншот вакансії водій-механік танка, танкіст полку "Азов" на сайті Work.ua

Серед обов'язків водія-механіка танка:

технічне обслуговування, планово-попереджувальні огляди важкої техніки, за потреби — ремонт;

безпечне транспортування екіпажу на позицію під час бойового завдання і повернення у місце дислокації;

запам‘ятовування та орієнтування відповідно до маршруту, слідкування за тим, щоб не потрапити на міну чи засідку.

Натомість в "Азові" пропонують гідне грошове забезпечення — від 25 тисяч до 125 тисяч грн на місяць. А також доплату у розмірі 3300 грн/день — за службу у зоні бойових дій. У разі працевлаштування, спеціаліст буде офіційно мобілізований до кінця воєнного стану або зарахований на військову службу за контрактом.

Також в "Азові" пропонують роботу військовослужбовцю-логісту. Претендент на вакансію повинен мати досвід в організації та плануванні логістичних процесів.

Раніше ми повідомляли, що колишній командир полку "Азов", майор НГУ Максим Жорін розкритикував союзників України.