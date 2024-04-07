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Легендарний "Азов" шукає танкістів — скільки платять за службу

7 квітня 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Легендарний "Азов" шукає танкістів — скільки платять за службу
Танкісти бригади "Азов". Фото: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує до своїх лав водія-механіка танка. Кандидат на посаду повинен мати військовий досвід і вмісти керувати гусеничною технікою — трактором, комбайном. 

Відповідна вакансія з'явилася у четвер, 4 квітня, на сайті з пошуку роботи Work.ua

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Кандидат на цю посаду має бути фізично та психологічно загартований, стресостійкій, мотивований служити у зоні бойових дій та нищити ворога. 

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Скриншот вакансії водій-механік танка, танкіст полку "Азов" на сайті Work.ua

Серед обов'язків водія-механіка танка: 

  • технічне обслуговування, планово-попереджувальні огляди важкої техніки, за потреби — ремонт;
  • безпечне транспортування екіпажу на позицію під час бойового завдання і повернення у місце дислокації;
  • запам‘ятовування та орієнтування відповідно до маршруту, слідкування за тим, щоб не потрапити на міну чи засідку.

Натомість в "Азові" пропонують гідне грошове забезпечення — від 25 тисяч до 125 тисяч грн на місяць. А також доплату у розмірі 3300 грн/день — за службу у зоні бойових дій.  У разі працевлаштування, спеціаліст буде офіційно мобілізований до кінця воєнного стану або зарахований на військову службу за контрактом. 

Також в "Азові" пропонують роботу військовослужбовцю-логісту. Претендент на вакансію повинен мати досвід в організації та плануванні логістичних процесів.

Раніше ми повідомляли, що колишній командир полку "Азов", майор НГУ Максим Жорін розкритикував союзників України.

війна
ЗСУ
робота
танки
полк "Азов"
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