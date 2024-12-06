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Лавров пригрозил США и назвал условия завершения войны

6 декабря 2024 07:35
Евгения Брюховецкая - редактор
Без НАТО и иностранных войск – в России назвали условия завершения войны в Украине
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону в Москве. Он сделал заявление об условиях завершения войны в Украине.

Интервью Карлсон опубликовал в X.

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По словам Лаврова, РФ хочет, чтобы в Украине не было НАТО и военных баз и учений с участием иностранных войск. Западу же нужно учитывать реалии для "соглашения по Украине", а также необходимо снять санкции.

"Многие в РФ хотели бы сделать снятие санкций условием соглашения по Украине, но страна их выдержала и стала сильнее", — сказал он.

Также в его заявлении говорилось, что США финансируют Украину и разрешили дальнобойные удары, на что РФ "ответила" ударом новой ракетой "Орешник", чтобы "отправить сигнал".

Глава российского МИД пригрозил, что если Запад не сделает необходимых выводов, то Россия готова "отправить дополнительный сигнал", чтобы не допустить "стратегическое поражение".

Кроме того, Москва не считает, что решением "украинского вопроса" должно заниматься только РФ и США. В то же время Лавров назвал это гибридной войной и отметил, что ее не было бы, если бы страны Запада и Украина "соблюдали минские договоренности".

Напомним, союзники пытаются вывести Украину "в позицию силы" для противостояния России или переговоров об окончании войны.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен быть сильнее Москвы. Это необходимо, чтобы начать мирные переговоры с Россией.

российские войска НАТО Сергей Лавров война в Украине Россия Такер Карлсон

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