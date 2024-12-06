Без НАТО та іноземних військ — у Росії назвали умови завершення війни в Україні

Голова МЗС Росії Сергій Лавров. Фото: скриншот з відео

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров дав інтерв'ю американському телеведучому Такеру Карлсону в Москві. Він зробив заяву стосовно умов завершення війни в Україні.

Інтерв'ю Карлсон опублікував в X.

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Умови РФ щодо завершення війни

За словами Лаврова, РФ хоче, щоб в Україні не було НАТО та військових баз і навчань за участю іноземних військ. А Заходу потрібно враховувати реалії для "угоди щодо України", а також необхідне зняття санкцій.

"Багато хто в РФ хотів би зробити зняття санкцій умовою угоди щодо України, але країна їх витримала і стала сильнішою", — сказав він.

Також в його заяві йшлося, що США фінансують Україну та дозволили далекобійні удари, на що РФ "відповіла" ударом новою ракетою "Орєшнік", аби "відправити сигнал".

Голова російського МЗС пригрозив, що якщо Захід не зробить необхідних висновків, то Росія готова "відправити додатковий сигнал", аби не дозволити "стратегічної поразки".

Крім того, Москва не вважає, що вирішенням "українського питання" має займатися лише РФ та США. Водночас Лавров назвав це гібридною війною та зазначив, що її не було б, аби країни Заходу та Україна "дотримувалися мінських домовленостей".

Нагадаємо, союзники намагаються вивести Україну "в позицію сили" для протистояння Росії або для переговорів про закінчення війни.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ має бути сильнішим за Москву. Це необхідно, аби почати мирні переговори з Росією.