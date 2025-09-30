Какая разница между СЗЧ и СЗП - объяснение Кухарчука

Заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук. Фото: кадр из видео

Офис Генерального прокурора недавно обнародовал статистику — за последнее время зафиксировано более 150 тысяч случаев самовольного оставления части (СОЧ) и около 50 тысяч случаев самовольного оставления позиции (СОП). Заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук объяснил разницу между этими двумя понятиями.

Об этом он сообщил на YouTube.

Какая разница между СОЧ и СОП

"СОЧ — это когда военный оставляет часть вне боевой задачи. Например, не возвращается из отпуска, лечения, тренировок или во время отдыха. Ушел и не вернулся", — рассказал Кухарчук.

В то же время СОП, или дезертирство во время боевого задания, имеет более серьезные последствия.

"Это когда военные покидают позиции во время выполнения боевой задачи. Независимо от того, имеют ли они при себе оружие, это считается дезертирством", — добавил Кухарчук.

Первопричиной подобных инцидентов, по его словам, часто становятся не личные факторы, а системные проблемы в организации службы.

Военный добавил, что подобные заявления не призыв к нарушению дисциплины. Наоборот, обсуждение этих проблем призвано помочь укрепить военную дисциплину, ориентируясь на примеры успешных подразделений, которые уже демонстрируют высокие стандарты службы.

Напомним, что первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко высказался относительно принятого в первом чтении законопроекта, который предусматривает более жесткие санкции за самовольное оставление части. Он подчеркнул, что все документы, которые вызывают дискуссии в обществе, обязательно будут проходить полный цикл публичного обсуждения, прежде чем станут законом.

А также начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады Денис Швыдкий заявил, что сейчас фиксируется заметный рост числа военных, которые после самовольного ухода снова возвращаются в службу.