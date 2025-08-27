Десятки тысяч военных возвращаются из СОЧ — в 28 ОМБр объяснили причины

Украинские военнослужащие принимают участие в военных учениях вблизи линии фронта. Фото иллюстративное: Андрей Андриенко/Пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины

В ВСУ заметили тенденцию возвращения военнослужащих, которые ранее самовольно покидали части. Речь идет уже о десятках тысяч бойцов.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады Денис Швыдкий.

Почему военнослужащие массово возвращаются в армию

Швыдкий объяснил, что в начале полномасштабного вторжения в армии существовало немало проблем, которые негативно влияли на атмосферу среди личного состава. В частности, речь шла о недостатках в организации, коммуникации и отношении командиров к подчиненным. Однако со временем ситуация изменилась: многие проблемы удалось решить, а подход к военнослужащим стал другим.

"Очень много было проблем в начале полномасштабного вторжения, которые сейчас уже убираем. Уже другой подход вообще к бойцам. И мы сейчас это хотим показать людям, которые ранее пошли в СЗЧ", — подчеркнул Швыдкий.

Он также обратил внимание на психологический аспект. По его словам, многих военных подавляла разница между реалиями фронта, где люди отдают жизнь, и тыловой жизнью, в которой часть общества живет так, будто войны нет. Такой разрыв часто становился причиной самовольного оставления частей. По словам представителя 28-й бригады, все больше бойцов решают вернуться к службе.

"Люди не выдерживают этой параллели, разрыва между правдой войны и иллюзией мира. Но сейчас по динамике я могу сказать, что очень много людей возвращается, уже десятки тысяч. И они видят изменения, которые прошли за определенное время в армии, вообще отношения к военнослужащим от командиров", — подытожил начальник отделения рекрутинга.

Напомним, в ГБР обнародовали подробную инструкцию, как правильно вернуться после СЗЧ в армию, а также статистику возвращений.