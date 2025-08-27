Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У ЗСУ зазначають позитивну динаміку повернення з СЗЧ

У ЗСУ зазначають позитивну динаміку повернення з СЗЧ

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 11:11
Десятки тисяч військових повертаються із СЗЧ — у 28 ОМБр пояснили причини
Українські військовослужбовці беруть участь у військових навчаннях поблизу лінії фронту. Фото ілюстративне: Андрій Андрієнко/Пресслужба 65-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України

В ЗСУ помітили тенденцію повернення військовослужбовців, які раніше самовільно залишали частини. Йдеться вже про десятки тисяч бійців.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади Денис Швидкий.

Реклама
Читайте також:

Чому військовослужбовці масово повертаються до війська

Швидкий пояснив, що на початку повномасштабного вторгнення в армії існувало чимало проблем, які негативно впливали на атмосферу серед особового складу. Зокрема, йшлося про недоліки в організації, комунікації та ставлення командирів до підлеглих. Проте з часом ситуація змінилася: багато проблем вдалося вирішити, а підхід до військовослужбовців став іншим.

"Дуже багато було проблем на початку повномасштабного вторгнення, які зараз ми прибираємо. Маємо вже інший підхід взагалі до бійців. І зараз ми це хочемо показати людям, які раніше пішли в СЗЧ", — наголосив Швидкий.

Він також звернув увагу на психологічний аспект. За його словами, багатьох військових пригнічувала різниця між реаліями фронту, де люди віддають життя, та тиловим життям, у якому частина суспільства живе так, ніби війни немає. Такий розрив часто ставав причиною самовільного залишення частин. За словами представника 28-ї бригади, дедалі більше бійців вирішують повернутися до служби.

"Люди не витримують цієї паралелі, розриву між правдою війни й ілюзією миру. Але зараз по динаміці я можу сказати, що дуже багато людей повертається, вже десятки тисяч. І вони бачать зміни, які пройшли за певний час в армії, взагалі ставлення до військовослужбовців від командирів", — підсумував начальник відділення рекрутингу. 

Нагадаємо, в ДБР оприлюднили детальну інструкцію, як правильно повернутися після СЗЧ до війська, а також статистику повернень

ЗСУ українці військовослужбовці СЗЧ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації