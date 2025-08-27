Десятки тисяч військових повертаються із СЗЧ — у 28 ОМБр пояснили причини

Українські військовослужбовці беруть участь у військових навчаннях поблизу лінії фронту. Фото ілюстративне: Андрій Андрієнко/Пресслужба 65-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України

В ЗСУ помітили тенденцію повернення військовослужбовців, які раніше самовільно залишали частини. Йдеться вже про десятки тисяч бійців.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади Денис Швидкий.

Чому військовослужбовці масово повертаються до війська

Швидкий пояснив, що на початку повномасштабного вторгнення в армії існувало чимало проблем, які негативно впливали на атмосферу серед особового складу. Зокрема, йшлося про недоліки в організації, комунікації та ставлення командирів до підлеглих. Проте з часом ситуація змінилася: багато проблем вдалося вирішити, а підхід до військовослужбовців став іншим.

"Дуже багато було проблем на початку повномасштабного вторгнення, які зараз ми прибираємо. Маємо вже інший підхід взагалі до бійців. І зараз ми це хочемо показати людям, які раніше пішли в СЗЧ", — наголосив Швидкий.

Він також звернув увагу на психологічний аспект. За його словами, багатьох військових пригнічувала різниця між реаліями фронту, де люди віддають життя, та тиловим життям, у якому частина суспільства живе так, ніби війни немає. Такий розрив часто ставав причиною самовільного залишення частин. За словами представника 28-ї бригади, дедалі більше бійців вирішують повернутися до служби.

"Люди не витримують цієї паралелі, розриву між правдою війни й ілюзією миру. Але зараз по динаміці я можу сказати, що дуже багато людей повертається, вже десятки тисяч. І вони бачать зміни, які пройшли за певний час в армії, взагалі ставлення до військовослужбовців від командирів", — підсумував начальник відділення рекрутингу.

Нагадаємо, в ДБР оприлюднили детальну інструкцію, як правильно повернутися після СЗЧ до війська, а також статистику повернень.