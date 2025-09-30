Відео
Кухарчук пояснив різницю між СЗЧ та СЗП і назвав їх причини

Кухарчук пояснив різницю між СЗЧ та СЗП і назвав їх причини

Дата публікації: 30 вересня 2025 22:47
Яка різниця між СЗЧ та СЗП - пояснення Кухарчука
Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук. Фото: кадр з відео

Офіс Генерального прокурора нещодавно оприлюднив статистику — за останній час зафіксовано понад 150 тисяч випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) та близько 50 тисяч випадків самовільного залишення позиції (СЗП). Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук пояснив різницю між цими двома поняттями.

Про це він повідомив на YouTube.

Яка різниця між СЗЧ та СЗП

"СЗЧ — це коли військовий залишає частину поза бойовим завданням. Наприклад, не повертається з відпустки, лікування, тренувань або під час відпочинку. Пішов і не повернувся", — розповів Кухарчук.

Водночас СЗП, або дезертирство під час бойового завдання, має більш серйозні наслідки.

"Це коли військові залишають позиції під час виконання бойового завдання. Незалежно від того, чи мають вони при собі зброю, це вважається дезертирством", — додав Кухарчук.

Першопричиною таких інцидентів, за його словами, часто стають не особисті фактори, а системні проблеми в організації служби. 

Військовий додав, що подібні заяви не є закликом до порушення дисципліни. Навпаки, обговорення цих проблем має на меті допомогти зміцнити військову дисципліну, орієнтуючись на приклади успішних підрозділів, які вже демонструють високі стандарти служби.

Нагадаємо, що перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко висловився щодо ухваленого в першому читанні законопроєкту, який передбачає жорсткіші санкції за самовільне залишення частини. Він підкреслив, що всі документи, які викликають дискусії в суспільстві, обов’язково проходитимуть повний цикл публічного обговорення, перш ніж стануть законом.

А також начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади Денис Швидкий заявив, що наразі фіксується помітне зростання кількості військових, які після самовільного залишення підрозділів знову повертаються до служби.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
