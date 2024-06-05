Женщины в ТЦК, предложение Верещук

Куда отправят мобилизованных женщин — предложение вице-премьера
Военнообязанных женщин можно будет трудоустроить в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. А мужчин, которые уволятся в результате этого, отправить в боевые части.
Об этом на своем Telegram-канале написала вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Женщин — в ТЦК
Ирина Верещук напомнила, что в мобильном приложении "Резерв+" обновили данные уже 180 тысяч военнообязанных женщин. Для них глава МинВОТ предлагает работу в тылу.
"Вот вам отличные кадры для системы ТЦК, включая руководящие должности", — подчеркнула представитель Кабмина.
Зачем менять гендерный состав ТЦК
Таким образом, подчеркнула Ирина Верещук, появится возможность увеличить количество военнослужащих на фронте.
"Усиленный набор женщин для работы в ТЦК может высвободить мужчин для службы в боевых частях", — объяснила логику своего предложения министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что первая вице-премьер Юлия Свириденко встретилась с послом Канады по делам женщин, мира и безопасности Жаклин О'Нил. В ходе встречи они, в частности, обсудили возможность привлечения женщин к разминированию территорий в Украине.
Рынок труда Украины во время военного положения и мобилизации столкнулся с проблемой нехватки специалистов профессий, традиционно считающихся "мужскими". Учитывая это, работодатели планируют привлекать женщин на "нетипичные" должности.
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