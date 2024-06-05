Женщины в ТЦК, предложение Верещук

Украинские военнослужащие. Фото: УНИАН

Военнообязанных женщин можно будет трудоустроить в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. А мужчин, которые уволятся в результате этого, отправить в боевые части.

Об этом на своем Telegram-канале написала вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Женщин — в ТЦК

Ирина Верещук напомнила, что в мобильном приложении "Резерв+" обновили данные уже 180 тысяч военнообязанных женщин. Для них глава МинВОТ предлагает работу в тылу.

"Вот вам отличные кадры для системы ТЦК, включая руководящие должности", — подчеркнула представитель Кабмина.

Зачем менять гендерный состав ТЦК

Таким образом, подчеркнула Ирина Верещук, появится возможность увеличить количество военнослужащих на фронте.

"Усиленный набор женщин для работы в ТЦК может высвободить мужчин для службы в боевых частях", — объяснила логику своего предложения министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что первая вице-премьер Юлия Свириденко встретилась с послом Канады по делам женщин, мира и безопасности Жаклин О'Нил. В ходе встречи они, в частности, обсудили возможность привлечения женщин к разминированию территорий в Украине.

Рынок труда Украины во время военного положения и мобилизации столкнулся с проблемой нехватки специалистов профессий, традиционно считающихся "мужскими". Учитывая это, работодатели планируют привлекать женщин на "нетипичные" должности.