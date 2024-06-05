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Куди відправлять мобілізованих жінок — пропозиція віцепрем’єрки

5 червня 2024 17:39
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Любомир Кучер
Редактор
Жінки в ТЦК, пропозиція Верещук
Українські військовослужбовці. Фото: УНІАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язаних жінок можна буде працевлаштувати в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. А чоловіків, які звільняться внаслідок цього, відправити до бойових частин.

Про це на своєму Telegram-каналі написала віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Жінок — в ТЦК

Ірина Верещук нагадала, що в мобільному застосунку "Резерв+" оновили дані уже 180 тисяч військовозобов’язаних жінок. Для них очільниця МінТОТ пропонує роботу в тилу.

"От вам чудові кадри для системи ТЦК, включаючи керівні посади", — підкреслила представниця Кабміну.

Навіщо змінювати гендерний склад ТЦК

Таким чином, наголосила Ірина Верещук, з’явиться можливість збільшити кількість військовослужбовців на фронті.

Верещук про жінок в ТЦК

"Посилений набір жінок для роботи в ТЦК може вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах", — пояснила логіку своєї пропозиції міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко зустрілася з послом Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл. Під час зустрічі вони, зокрема, обговорили можливість залучення жінок до розмінування територій в Україні.

Ринок праці України під час воєнного стану та мобілізації зіткнувся з проблемою нестачі спеціалістів професій, які традиційно вважаються "чоловічими". З огляду на це, роботодавці планують залучати жінок на "нетипові" посади.

ТЦК та СП
жінки
мобілізація
війна в Україні
Ірина Верещук

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