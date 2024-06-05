Жінки в ТЦК, пропозиція Верещук

Українські військовослужбовці. Фото: УНІАН

Військовозобов’язаних жінок можна буде працевлаштувати в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. А чоловіків, які звільняться внаслідок цього, відправити до бойових частин.

Про це на своєму Telegram-каналі написала віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Жінок — в ТЦК

Ірина Верещук нагадала, що в мобільному застосунку "Резерв+" оновили дані уже 180 тисяч військовозобов’язаних жінок. Для них очільниця МінТОТ пропонує роботу в тилу.

"От вам чудові кадри для системи ТЦК, включаючи керівні посади", — підкреслила представниця Кабміну.

Навіщо змінювати гендерний склад ТЦК

Таким чином, наголосила Ірина Верещук, з’явиться можливість збільшити кількість військовослужбовців на фронті.

"Посилений набір жінок для роботи в ТЦК може вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах", — пояснила логіку своєї пропозиції міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко зустрілася з послом Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл. Під час зустрічі вони, зокрема, обговорили можливість залучення жінок до розмінування територій в Україні.

Ринок праці України під час воєнного стану та мобілізації зіткнувся з проблемою нестачі спеціалістів професій, які традиційно вважаються "чоловічими". З огляду на це, роботодавці планують залучати жінок на "нетипові" посади.