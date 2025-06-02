Россия атаковала Украину дронами и ракетами 2 июня — сводка ВС

Комбинированная атака РФ почти сотней целей — сколько сбила ПВО
Российские захватчики выпустили по Украине в ночь на 2 июня 84 воздушные цели. В результате комбинированной атаки ударными беспилотниками и баллистическими и крылатыми ракетами украинские силы ПВО ликвидировали 52 цели.
Об этом говорится в сводке Воздушных сил, опубликованной в Telegram.
Подробности атаки РФ 2 июня
Враг атаковал 80 ударными беспилотниками типа Shahed и беспилотниками-имитаторами из Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска; тремя баллистическими ракетами "Искандер" из Воронежской области и одной крылатой "Искандер" из Брянской Российской Федерации.
Целевыми регионами воздушного удара были Харьковский, Черниговский, Донецкий и Херсонский, который отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и БпЛА, мобильные огневые группы Сил обороны.
"По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 52 средства воздушного нападения противника на востоке, юге и севере страны: 15 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами поражения, 37 — локально потеряны/подавлены РЭБ", — говорится в сводке ВС.
В то же время обнаружили попадания врага в 12 локациях.
Напомним, что российские оккупанты атаковали Харьков в ночь на 2 июня. В результате обстрела пострадали местные жители, среди которых дети, и повреждены жилые дома. Возле школы заметили огромную воронку.
Также мы сообщали, что Россия нанесла удар по спасателям ГСЧС в Днепропетровской области в понедельник, 2 июня. Есть раненые гражданские и водитель скорой помощи.
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