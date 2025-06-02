Росія атакувала Україну дронами та ракетами 2 червня— зведення ПС

Український військовий збиває російські цілі. Ілюстративне фото: facebook.com/AFUkraine

Російські загарбники випустили по Україні в ніч проти 2 червня 84 повітряні цілі. Внаслідок комбінованої атаки ударними безпілотниками та балістичними й крилатими ракетами українські сили ППО ліквідували 52 цілі.

Про це йдеться у зведенні Повітряних сил, опублікованому в Telegram.

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Зведення Повітряних сил 2 червня. Фото: t.me/kpszsu

Подробиці атаки РФ 2 червня

Ворог атакував 80 ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами з Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська; трьома балістичними ракетами "Іскандер" із Воронезької області та однією крилатою "Іскандер" з Брянської Російської Федерації.

Цільовими регіонами повітряного удару були Харківський, Чернігівський, Донецький та Херсонський, який відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та БпЛА, мобільні вогневі групи Сил оборони.

"За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 52 засоби повітряного нападу противника на сході, півдні та півночі країни: 15 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами ураження, 37 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", — йдеться у зведенні ПС.

Водночас виявили влучання ворога у 12 локаціях.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Харків в ніч проти 2 червня. Внаслідок обстрілу постраждали місцеві жителі, серед яких діти, та пошкоджено житлові будинки. Біля школи помітили величезну вирву.

Також ми повідомляли, що Росія завдала удару по рятувальниках ДСНС у Дніпропетровській області в понеділок, 2 червня. Є поранені цивільні та водій швидкої допомоги.