Оккупанты применяют химическое оружие - перехват ГУР

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Украинская военная разведка обнародовала доказательства очередного военного преступления со стороны российских оккупационных войск. В радиоперехвате, который оказался в распоряжении ГУР Минобороны, зафиксирован момент подготовки к применению химического оружия.

Об этом сообщает ГУР в Telegram.

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На записи один из командиров российских войск открыто заявляет: "Сейчас я буду газом травить пи...ров в подвале".

После этого он приказывает своим подчиненным добить пораженных украинских военных, воспользовавшись их состоянием: "Если у меня не получится — добить, после газа, пока они бл...дь там кашляют, сопли, слюни, не видят ни...я, их надо будет быстренько добить".

Такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций, запрещающих применение химического оружия.

В Главном управлении разведки подчеркивают: за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, враг понесет справедливую ответственность.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов проинформировал специального представителя президента США Кита Келлога о долгосрочных планах России до 2036 года, а также высказался о вероятности прекращения огня в 2025 году.