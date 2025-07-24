Окупанти застосовують хімічну зброю - перехоплення ГУР

Командування РФ наказує застосувати хімзброю проти ЗСУ — ГУР
Українська військова розвідка оприлюднила докази чергового воєнного злочину з боку російських окупаційних військ. У радіоперехопленні, яке опинилося у розпорядженні ГУР Міноборони, зафіксовано момент підготовки до застосування хімічної зброї.
Про це повідомляє ГУР у Telegram.
Окупанти застосовують хімічну зброю
На записі один з командирів російських військ відкрито заявляє: "Сейчас я буду газом травить пи...ров в подвале".
Після цього він наказує своїм підлеглим добити уражених українських військових, скориставшись їхнім станом: "Если у меня не получится — добить, после газа, пока они бл...дь там кашляют, сопли, слюни, не видят ни...я, их надо будет быстренько добить".
Такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, які забороняють застосування хімічної зброї.
У Головному управлінні розвідки підкреслюють: за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, ворог понесе справедливу відповідальність.
Раніше керівник ГУР Кирило Буданов поінформував спеціального представника президента США Кіта Келлога про довгострокові плани Росії до 2036 року, а також висловився щодо ймовірності припинення вогню у 2025 році.
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