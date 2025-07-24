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Головна Армія Командування РФ наказує застосувати хімзброю проти ЗСУ — ГУР

Командування РФ наказує застосувати хімзброю проти ЗСУ — ГУР

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 21:48
Окупанти застосовують хімічну зброю - перехоплення ГУР
Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Українська військова розвідка оприлюднила докази чергового воєнного злочину з боку російських окупаційних військ. У радіоперехопленні, яке опинилося у розпорядженні ГУР Міноборони, зафіксовано момент підготовки до застосування хімічної зброї.

Про це повідомляє ГУР у Telegram.

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На записі один з командирів російських військ відкрито заявляє: "Сейчас я буду газом травить пи...ров в подвале".

Після цього він наказує своїм підлеглим добити уражених українських військових, скориставшись їхнім станом: "Если у меня не получится — добить, после газа, пока они бл...дь там кашляют, сопли, слюни, не видят ни...я, их надо будет быстренько добить".

Такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, які забороняють застосування хімічної зброї.

У Головному управлінні розвідки підкреслюють: за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, ворог понесе справедливу відповідальність.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов поінформував спеціального представника президента США Кіта Келлога про довгострокові плани Росії до 2036 року, а також висловився щодо ймовірності припинення вогню у 2025 році.

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Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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