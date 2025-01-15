Сержант ушел в СОЧ — как суд наказал командира

Командира судили за халатное отношение к службе — что натворил
В Закарпатской области судили старшего лейтенанта, потому что его подчиненный прибег к самовольному оставлению части (СОЧ). Мужчину обвинили в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.
Об этом говорится в постановлении, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно материалам дела, зимой 2024 года старший лейтенант, работавший на территории отделения инспекторов ГПСУ, проявил халатность в порученном ему подразделении и не справился со своими обязанностями, не доложив вовремя об исчезновении одного из подчиненных ему военнослужащих. Старший сержант ушел в СОЧ осенью 2024 года и не вернулся на службу.
На судебное заседание лейтенант не явился и не подавал никаких письменных ходатайств.
Решение суда
Суд признал военного виновным и наложил на него штраф в размере 17 000 гривен. В то же время обвиняемый освобождается от уплаты судебного сбора, поскольку является военнослужащим. На постановление еще можно подать апелляцию.
Напомним, что во Львовской области судили военного, который неоднократно ходил в СОЧ. По его словам, он хотел подработать.
Также в Харьковской области к тюрьме приговорили военного, который пошел в СОЧ. В то же время на Черниговщине суд наказал командира, восемь подчиненных которого самовольно покинули часть.
Добавим, что срок добровольного возвращения на службу после СОЧ продлен до 1 марта 2025 года. По состоянию на 10 января 2025 года известно о более 7 тысяч случаев возвращения военных.
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