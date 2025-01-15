Сержант ушел в СОЧ — как суд наказал командира

Военнослужащий в раздумьях. Иллюстративное фото: depositphotos

В Закарпатской области судили старшего лейтенанта, потому что его подчиненный прибег к самовольному оставлению части (СОЧ). Мужчину обвинили в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

Об этом говорится в постановлении, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, зимой 2024 года старший лейтенант, работавший на территории отделения инспекторов ГПСУ, проявил халатность в порученном ему подразделении и не справился со своими обязанностями, не доложив вовремя об исчезновении одного из подчиненных ему военнослужащих. Старший сержант ушел в СОЧ осенью 2024 года и не вернулся на службу.

На судебное заседание лейтенант не явился и не подавал никаких письменных ходатайств.

Решение суда

Суд признал военного виновным и наложил на него штраф в размере 17 000 гривен. В то же время обвиняемый освобождается от уплаты судебного сбора, поскольку является военнослужащим. На постановление еще можно подать апелляцию.

Скриншот постановления Ужгородского горрайонного суда

Напомним, что во Львовской области судили военного, который неоднократно ходил в СОЧ. По его словам, он хотел подработать.

Также в Харьковской области к тюрьме приговорили военного, который пошел в СОЧ. В то же время на Черниговщине суд наказал командира, восемь подчиненных которого самовольно покинули часть.

Добавим, что срок добровольного возвращения на службу после СОЧ продлен до 1 марта 2025 года. По состоянию на 10 января 2025 года известно о более 7 тысяч случаев возвращения военных.