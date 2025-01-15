Сержант пішов у СЗЧ — як суд покарав командира

Військовослужбовець у роздумах. Ілюстративне фото: depositphotos

У Закарпатській області судили старшого лейтенанта, бо його підлеглий вдався до самовільного залишення частини (СЗЧ). Чоловіка звинуватили в неналежному виконанні своїх обов'язків.

Про це йдеться у постанові, оприлюдненій у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Відповідно до матеріалів справи, взимку 2024 року старший лейтенант, який працював на території відділення інспекторів ДПСУ, проявив недбалість у дорученому йому підрозділі й не впорався зі своїми обов'язками, не доповівши вчасно про зникнення одного з підлеглих йому військовослужбовців. Старший сержант пішов у СЗЧ восени 2024 року і не повернувся на службу.

На судове засідання лейтенант не з'явився та не подавав ніяких письмових клопотань.

Рішення суду

Суддя визнав військового винним та наклав на нього штраф у розмірі 17 000 гривень. Водночас обвинувачений звільняється від сплати судового збору, оскільки є військовослужбовцем. На постанову ще можна подати апеляцію.

Скриншот постанови Ужгородського міськрайонного суду

Нагадаємо, що у Львівській області судили військового, який неодноразово ходив у СЗЧ. За його словами, він хотів підробити.

Також у Харківській області до в'язниці засудили військового, який пішов у СЗЧ. Водночас на Чернігівщині суд покарав командира, вісім підлеглих якого самовільно залишили частину.

Додамо, що термін добровільного повернення на службу після СЗЧ продовжено до 1 березня 2025 року. Станом на 10 січня 2025 року відомо про понад 7 тисяч випадків повернення військових.