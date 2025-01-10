На Чернігівщині з частини втекли військовослужбовці — суд покарав командира

Військовослужбовець ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

У Чернігівській області восьмеро військовослужбовців втекли з навчальної роти. Суд вирішив покарати командира.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах справи вказано, що восени 2024 року з навчальної роти, яка перебувала на території Чернігівщини, втекло восьмеро військовослужбовців.

Командування вказало, що командир цієї роти не забезпечив належного контролю за дисципліною, не звертав увагу на моральний стан підлеглих і не вживав необхідних заходів для виховання поваги до служби. Через бездіяльність командира цей підрозділ втратив частину своєї боєздатності.

У зв’язку з цим на офіцера було складено протокол про адміністративне порушення за недбале ставлення до служби в умовах особливого періоду. Незважаючи на попередження, командир не з’явився на судове засідання і не надав свої пояснення.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав винним командира роти у недбалому ставленні до військової служби і наклав на нього штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Раніше у Донецькій області суд розглянув справу про недбале ставлення до військової служби, яке нібито допустив командир механізованого батальйону під час виконання бойового завдання в умовах особливого періоду. Він відмовився вести у бій військо.

А в Києві судили військовослужбовця, який проник в чужу оселю та пограбував її.