На Черниговщине из части сбежали военнослужащие — суд наказал командира

Военнослужащий ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

В Черниговской области восемь военнослужащих сбежали из учебной роты. Суд решил наказать командира.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах дела указано, что осенью 2024 года из учебной роты, которая находившейся на территории Черниговщины, сбежали восемь военнослужащих.

Командование указало, что командир этой роты не обеспечил надлежащего контроля за дисциплиной, не обращал внимание на моральное состояние подчиненных и не принимал необходимых мер для воспитания уважения к службе. Из-за бездействия командира это подразделение потеряло часть своей боеспособности.

В связи с этим на офицера был составлен протокол об административном нарушении за халатное отношение к службе в условиях особого периода. Несмотря на предупреждение, командир не явился на судебное заседание и не предоставил свои объяснения.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, признал виновным командира роты в халатном отношении к воинской службе и наложил на него штраф в размере 17 тысяч гривен.

Ранее в Донецкой области суд рассмотрел дело о халатном отношении к воинской службе, которое якобы допустил командир механизированного батальона во время выполнения боевого задания в условиях особого периода. Он отказался вести в бой войско.

А в Киеве судили военнослужащего, который проник в чужой дом и ограбил его.