Командир РДК Капустин рассказал, почему россияне сдаются в плен — видео

Денис Капустин. Фото: Укринформ

Российские военнослужащие часто сдаются в плен уже в течение первого месяца пребывания в Украине. Причиной этому является короткий срок обучения, низкий уровень боевой подготовки и преимущественно финансовая мотивация.

Об этом рассказал командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин, известный под псевдонимом White Rex, в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Капустин назвал причины сдачи россиян в плен

Как отмечает командир РДК, обучение военнослужащих армии РФ длится один месяц, а уровень подготовки новобранцев - минимальный, поэтому они достаточно быстро сдаются в плен.

"Очень интересный факт: мы заметили это летом, когда действовали на Запорожском направлении. Большинство из них подписали контракт в июне, а в июле уже были в плену. Сейчас ситуация очень похожа. Месячные учения (в РФ — ред.) — и вперед. Очевидно, что никто не уделяет внимания тренировкам", — отметил Капустин.

Кроме того, по словам командира, большинство пленных оккупантов не оказывают сопротивления. Также российские бойцы объясняют свое участие в войне прежде всего финансовыми мотивами. Большинство рассчитывали на быстрый заработок, который планировали использовать для погашения долгов, а не на длительное пребывание на фронте.

"Второй момент, который очень важен, — это их просевшая мотивация. Их командиры говорят, что сдаваться в плен нельзя, но большинство сдает оружие. Они искренне не понимают, для чего эта война в целом. Для чего они пошли на эту войну, понятно, — ради первой выплаты. Они не рассчитывают на долгое пребывание на фронте", — сказал Капустин.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия не побеждает в войне против Украины. По его словам, реальная ситуация на поле боя демонстрирует чрезвычайно медленное продвижение российских сил и огромные потери.

Советник министра обороны Украины по вопросам технологий Сергей Бескрестнов (позывной "Флеш") сообщил, что в российской армии сложилась чрезвычайно сложная ситуация. В РФ фактически разрушена система управления военными действиями на фронте.