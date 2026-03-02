Російські військові здаються у полон у перший місяць служби — заява Капустіна

Денис Капустін. Фото: Укрінформ

Російські військовослужбовці часто здаються в полон уже протягом першого місяця перебування в Україні. Причиною цьому є короткий термін навчання, низький рівень бойової підготовки та переважно фінансова мотивація.

Про це розповів командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін, відомий під псевдонімом White Rex, у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Капустін назвав причини здачі росіян у полон

Як зазначає командир РДК, навчання військовослужбовців армії РФ триває один місяць, а рівень підготовки новобранців — мінімальний, тому вони досить швидко здаються у полон.

"Дуже цікавий факт: ми помітили це влітку, коли діяли на Запорізькому напрямку. Більшість з них підписали контракт у червні, а в липні вже були в полоні. Зараз ситуація дуже схожа. Місячне навчання (у РФ — ред.) — і вперед. Очевидно, що ніхто не приділяє уваги тренуванню", — зазначив Капустін.

Крім того, за словами командира, більшість полонених окупантів не чинять супротиву. Також російські бійці пояснюють свою участь у війні передусім фінансовими мотивами. Більшість розраховували на швидкий заробіток, який планували використати для погашення боргів, а не на тривале перебування на фронті.

"Другий момент, який дуже важливий, — це їхня просіла мотивація. Їхні командири кажуть, що здаватися в полон не можна, але більшість здає зброю. Вони щиро не розуміють, для чого ця війна в цілому. Для чого вони пішли на цю війну, зрозуміло, — заради першої виплати. Вони не розраховують на довге перебування на фронті", — сказав Капустін.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія не перемагає у війні проти України. За його словами, реальна ситуація на полі бою демонструє надзвичайно повільне просування російських сил і величезні втрати.

Радник міністра оборони України з питань технологій Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш") повідомив, що у російській армії склалася надзвичайно складна ситуація. У РФ фактично зруйнована система управління військовими діями на фронті.