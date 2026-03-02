Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Капустін пояснив, чому росіяни здаються в полон у перший місяць

Капустін пояснив, чому росіяни здаються в полон у перший місяць

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 20:29
Російські військові здаються у полон у перший місяць служби — заява Капустіна
Денис Капустін. Фото: Укрінформ

Російські військовослужбовці часто здаються в полон уже протягом першого місяця перебування в Україні. Причиною цьому є короткий термін навчання, низький рівень бойової підготовки та переважно фінансова мотивація.

Про це розповів командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін, відомий під псевдонімом White Rex, у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Капустін назвав причини здачі росіян у полон

Як зазначає командир РДК, навчання військовослужбовців армії РФ триває один місяць, а рівень підготовки новобранців — мінімальний, тому вони досить швидко здаються у полон.

"Дуже цікавий факт: ми помітили це влітку, коли діяли на Запорізькому напрямку. Більшість з них підписали контракт у червні, а в липні вже були в полоні. Зараз ситуація дуже схожа. Місячне навчання (у РФ — ред.) — і вперед. Очевидно, що ніхто не приділяє уваги тренуванню", — зазначив Капустін.

Крім того, за словами командира, більшість полонених окупантів не чинять супротиву. Також російські бійці пояснюють свою участь у війні передусім фінансовими мотивами. Більшість розраховували на швидкий заробіток, який планували використати для погашення боргів, а не на тривале перебування на фронті.

"Другий момент, який дуже важливий, — це їхня просіла мотивація. Їхні командири кажуть, що здаватися в полон не можна, але більшість здає зброю. Вони щиро не розуміють, для чого ця війна в цілому. Для чого вони пішли на цю війну, зрозуміло, — заради першої виплати. Вони не розраховують на довге перебування на фронті", — сказав Капустін.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія не перемагає у війні проти України. За його словами, реальна ситуація на полі бою демонструє надзвичайно повільне просування російських сил і величезні втрати.

Радник міністра оборони України з питань технологій Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш") повідомив, що у російській армії склалася надзвичайно складна ситуація. У РФ фактично зруйнована система управління військовими діями на фронті.

російські війська полонені війна в Україні РДК армія РФ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації