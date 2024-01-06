Когда бронь может быть аннулирована в 2024 году — шесть оснований

Когда грозит потеря брони от мобилизации — шесть оснований, действующих в 2024 году
Даже во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине определенные категории военнообязанных мужчин имеют право на отсрочку от призыва на военную службу, а также могут быть забронированными компаниями, предприятиями и организациями. В то же время, законодательством предусмотрены основания, когда бронирование от мобилизации могут аннулировать. Их всего шесть.
Соответствующая норма есть в постановлении Кабинета министров Украины №76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время".
Когда можно потерять бронирование — шесть причин
В следующих случаях могут аннулировать бронь:
- Военнообязанный был уволен/уволился с работы, которая обеспечивала бронь.
- Истек срок действия бронирования.
- По месту работы был отменен мобилизационный заказ или он уже был выполнен.
- Предприятия, организации или учреждения, предоставившие бронь, больше нет, были ликвидированы.
- Завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований.
- Лишение предприятия, учреждения или организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период уполномоченным органом.
Кто не подлежит бронированию от мобилизации — список
Существуют две категории работников, которые не получают отсрочку из-за бронирования на работе, даже если организация может предоставить бронирование. Такие распоряжения дало высшее военное руководство и такое условие предусмотрено законодательством Украины.
Запрещено бронировать две категории работников:
- имеющие дефицитную военно-учетную специальность, указанную в списке Главнокомандующего ВСУ, который он подал Минобороне;
- лица, уже имеющие право на отсрочку от мобилизации по ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Дефицитными, в том числе считаются следующие военные специалисты:
- танкисты;
- стрелки;
- артиллеристы;
- разведчики;
- военные, занимающиеся разными видами связи;
- специалисты по работе с радиолокационными комплексами;
- те, кто занимался защитой информации и кибербезопасностью.
Кроме того, бронь могут не предоставить тем, кто специализируется на противолодочном и противоминном вооружении.
Раньше мы писали, как украинцам получить бронь от мобилизации в 2024 году.
Напомним, мы сообщали, можно ли в Украине забронировать военнообязанного после вручения повестки.
Также мы информировали, может ли получить бронь от мобилизации медик без работы.
Читайте Новини.LIVE!