Когда бронь может быть аннулирована в 2024 году — шесть оснований

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Даже во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине определенные категории военнообязанных мужчин имеют право на отсрочку от призыва на военную службу, а также могут быть забронированными компаниями, предприятиями и организациями. В то же время, законодательством предусмотрены основания, когда бронирование от мобилизации могут аннулировать. Их всего шесть.

Соответствующая норма есть в постановлении Кабинета министров Украины №76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время".

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В следующих случаях могут аннулировать бронь:

Военнообязанный был уволен/уволился с работы, которая обеспечивала бронь. Истек срок действия бронирования. По месту работы был отменен мобилизационный заказ или он уже был выполнен. Предприятия, организации или учреждения, предоставившие бронь, больше нет, были ликвидированы. Завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований. Лишение предприятия, учреждения или организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период уполномоченным органом.

Кто не подлежит бронированию от мобилизации — список

Существуют две категории работников, которые не получают отсрочку из-за бронирования на работе, даже если организация может предоставить бронирование. Такие распоряжения дало высшее военное руководство и такое условие предусмотрено законодательством Украины.

Запрещено бронировать две категории работников:

имеющие дефицитную военно-учетную специальность, указанную в списке Главнокомандующего ВСУ, который он подал Минобороне;

лица, уже имеющие право на отсрочку от мобилизации по ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Дефицитными, в том числе считаются следующие военные специалисты:

танкисты;

стрелки;

артиллеристы;

разведчики;

военные, занимающиеся разными видами связи;

специалисты по работе с радиолокационными комплексами;

те, кто занимался защитой информации и кибербезопасностью.

Кроме того, бронь могут не предоставить тем, кто специализируется на противолодочном и противоминном вооружении.

Раньше мы писали, как украинцам получить бронь от мобилизации в 2024 году.

Напомним, мы сообщали, можно ли в Украине забронировать военнообязанного после вручения повестки.

Также мы информировали, может ли получить бронь от мобилизации медик без работы.