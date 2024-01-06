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Коли загрожує втрата броні від мобілізації — шість підстав, які діють 2024 року

6 січня 2024 05:57
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Коли бронювання від мобілізації можуть анулювати 2024 року — шість підстав
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП/Facebook
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Навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні певні категорії військовозобов'язаних чоловіків мають право на відстрочку від призову на військову службу, а також можуть бути заброньованими компаніями, підприємствами та організаціями. Водночас законодавством передбачені підстави, коли бронювання від мобілізації можуть анулювати. Їх всього шість. 

Відповідна норма наявна у постанові Кабінету міністрів України №76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час"

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У наступних випадках можуть анулювати бронь: 

  1. Військовозобов'язаний був звільнений/звільнився з роботи, яка забезпечила бронь.
  2. Закінчився строк дії бронювання.
  3. За місцем роботи було скасовано мобілізаційне замовлення, або воно вже було виконане.
  4. Підприємства, організації або установи, яка надала бронь, більше немає, було ліквідовано. 
  5. Завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань.
  6. Позбавлення підприємства, установи чи організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період уповноваженим органом.

Хто не підлягає бронюванню від мобілізації — перелік

Існують дві категорії працівників, які не отримують відстрочку через бронювання на роботі, навіть, якщо організація може надати бронювання. Такі розпорядження дало вище військове керівництво та саме така умова передбачена законодавством України.

Заборонено бронювати дві категорії працівників:

Дефіцитними, в тому числі вважаються наступні військові фахівці:

  • танкісти;
  • стрілки;
  • артилеристи;
  • розвідники;
  • військові, які займаються різними видами зв'язку;
  • фахівці з роботи з радіолокаційними комплексами;
  • ті, хто займався захистом інформації та кібербезпекою.

Крім того, бронь можуть не надати тим, хто спеціалізується на протичовновому і протимінному озброєнні.

Раніше ми писали, як українцям отримати бронь від мобілізації 2024 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можна в Україні забронювати військовозобовʼязаного після вручення повістки.

Також ми інформували, чи може отримати бронь від мобілізації медик без роботи.

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