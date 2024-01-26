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Кого из деятелей культуры можно забронировать от мобилизации — в Минкульте объяснили

26 января 2024 05:38
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — смогут ли получить отсрочку деятели культуры
Военнообязанный мужчина подписывает повестку. Фото: УНИАН
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В связи с продолжением военного положения и всеобщей мобилизации в Украине военнообязанные мужчины получают повестки и могут быть призваны на военную службу. В то же время, законодательством предусмотрена возможность бронировать работников от мобилизации.

Могут ли получить бронь деятели культуры в Украине, рассказал и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев в интервью "Интерфакс-Украина".

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Действует бронь для деятелей культуры — разъяснение
И. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев. Фото: Ростислав Карандеев/Facebook

Действует ли бронь для деятелей культуры — разъяснение

Как отметил представитель Министерства культуры, довольно часто случаются случаи, когда лицо прилагает огромные усилия для того, чтобы помочь усилить обороноспособность страны, устойчивость общества, или же помогает освещать войну в Украине за рубежом, чтобы привлечь международное общество к проблеме и помощи украинскому народу.

"Кто-то едет на фронт, кто-то работает в прифронтовой зоне, занимается волонтерской деятельностью, много работает с нашими военными в госпиталях, кто-то выступает за границей, собирает средства для наших Вооруженных сил. Кто-то работает в учреждениях культуры, где они работали до этого, и люди ходят, смотрят их представления, смотрят концерты, читают книги этих людей", — сказал и. о. министра.

Однако даже столь существенный вклад не означает, что военнообязанный гражданин может получить бронь от мобилизации.

"На сегодня бронирование военнообязанных реализуется в тех предприятиях и учреждениях, в частности культурной сферы, которые относятся к категории стратегических. В каждом учреждении культуры и информационной сферы, которое относится к стратегическому направлению, мы обеспечили бронирование 50% военнообязанных", — сообщил Карандеев.

Также он добавил, что в целом культура очень важна для сохранения национальной идентичности в Украине. Однако, несмотря на их взносы, лица, являющиеся отдельными деятелями культуры, не могут получить бронь.

Ранее мы сообщали, когда учителя могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Напомним, мы писали, при каких условиях научный работник может получить отсрочку от мобилизации.

Также мы информировали, кто из военнообязанных мужчин в Украине может лишиться отсрочки от мобилизации.

война
Минкульт
Украина
мобилизация
бронирование
военнообязанные

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