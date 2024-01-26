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Кого з діячів культури можна забронювати від мобілізації — у Мінкульті пояснили

26 січня 2024 05:38
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — чи зможуть отримати відстрочку діячі культури
Військовозобов'язаний чоловік підписує повістку. Фото: УНІАН
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

У зв'язку з продовженням воєнного стану та загальної мобілізації в Україні військовозобов'язані чоловіки отримують повістки й можуть бути призвані на військову службу. Водночас законодавством передбачено можливість бронювати працівників від мобілізації. 

Чи можуть отримати бронь діячі культури в Україні, розповів в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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Чи діє бронь для діячів культури — роз'яснення
В. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв. Фото: Ростислав Карандєєв/Facebook 

Чи діє бронь для діячів культури — роз'яснення

Як зазначив представник Міністерства культури, доволі часто трапляються випадки, коли особа докладає величезних зусиль для того, щоб допомогти посилити обороноздатність країни, стійкість суспільства, або ж допомагає висвітлювати війну в Україні за кордоном, щоб залучити міжнародне суспільство до проблеми та допомоги українському народу. 

"Хтось їде на фронт, хтось працює в прифронтовій зоні, займається волонтерською діяльністю, багато працює з нашими військовими в шпиталях, хтось виступає за кордоном, збирає кошти для наших Збройних сил. Хтось працює в закладах культури, де вони працювали до цього, і люди ходять, дивляться їхні вистави, дивляться концерти, читають книжки цих людей", — сказав в. о. міністра.

Проте, навіть такий суттєвий внесок не означає, що військовозобов'язаний громадянин може отримати бронь від мобілізації. 

"На сьогодні бронювання військовозобов'язаних реалізується в тих підприємствах і установах, зокрема культурної сфери, які належать до категорії стратегічних. У кожній установі культури та інформаційної сфери, яка належить до стратегічного напрямку, ми забезпечили бронювання 50% військовозобов'язаних", — повідомив Карандєєв.

Також він додав, що в цілому культура є дуже важливою для збереження національної ідентичності в Україні. Проте, попри їх внески, особи, що є окремими діячами культури, не можуть отримати бронь.

Раніше ми повідомляли, коли вчителя можуть мобілізувати до лав ЗСУ. 

Нагадаємо, ми писали, за яких умов науковий працівник може отримати відстрочку від мобілізації. 

Також ми інформували, хто з військовозобов'язаних чоловіків в Україні може втратити відстрочку від мобілізації.

війна
Мінкульт
Україна
мобілізація
бронювання
військовозобов'язані

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