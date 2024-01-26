Мобілізація в Україні 2024 — чи зможуть отримати відстрочку діячі культури

Військовозобов'язаний чоловік підписує повістку. Фото: УНІАН

У зв'язку з продовженням воєнного стану та загальної мобілізації в Україні військовозобов'язані чоловіки отримують повістки й можуть бути призвані на військову службу. Водночас законодавством передбачено можливість бронювати працівників від мобілізації.

Чи можуть отримати бронь діячі культури в Україні, розповів в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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В. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв. Фото: Ростислав Карандєєв/Facebook

Чи діє бронь для діячів культури — роз'яснення

Як зазначив представник Міністерства культури, доволі часто трапляються випадки, коли особа докладає величезних зусиль для того, щоб допомогти посилити обороноздатність країни, стійкість суспільства, або ж допомагає висвітлювати війну в Україні за кордоном, щоб залучити міжнародне суспільство до проблеми та допомоги українському народу.

"Хтось їде на фронт, хтось працює в прифронтовій зоні, займається волонтерською діяльністю, багато працює з нашими військовими в шпиталях, хтось виступає за кордоном, збирає кошти для наших Збройних сил. Хтось працює в закладах культури, де вони працювали до цього, і люди ходять, дивляться їхні вистави, дивляться концерти, читають книжки цих людей", — сказав в. о. міністра.

Проте, навіть такий суттєвий внесок не означає, що військовозобов'язаний громадянин може отримати бронь від мобілізації.

"На сьогодні бронювання військовозобов'язаних реалізується в тих підприємствах і установах, зокрема культурної сфери, які належать до категорії стратегічних. У кожній установі культури та інформаційної сфери, яка належить до стратегічного напрямку, ми забезпечили бронювання 50% військовозобов'язаних", — повідомив Карандєєв.

Також він додав, що в цілому культура є дуже важливою для збереження національної ідентичності в Україні. Проте, попри їх внески, особи, що є окремими діячами культури, не можуть отримати бронь.

Раніше ми повідомляли, коли вчителя можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

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