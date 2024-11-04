Тысячи детей были вывезены российскими оккупантами в РФ, заявил Зеленский

Освобожденные украинские пленные. Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сложнее всего возвращать не столько бойцов ВСУ, а детей, которых подло вывезли на свои территории российские оккупанты. РФ делает все, чтобы силами удерживать маленьких украинцев.

Об этом Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении.

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Как оккупанты удерживают украинских детей

По словам Зеленского, россияне прячут украинских детей, не дают им средства связи с родными и пристраивают в местные семьи. Президент Украины сообщил, что пока невозможно точно посчитать, сколько детей вывезли оккупанты.

"Мы знаем о десятках тысяч. Это и совсем маленькие дети и подростки. Те, кто имеет родственников в Украине. И те, чьи родственники, к сожалению, погибли от российских атак", — рассказал Зеленский.

Он добавил, что в неволе не только годы, а каждый день имеет значение. Также имеет значение каждое усилие, помогающее освобождать наших людей.

"На этой неделе в Канаде прошла конференция по пункту формулы мира, который посвящен именно нашей задаче — вернуть домой всех украинских пленников, всех наших депортированных и похищенных украинцев. Каждый обмен пленников — это успех. Каждый ребенок, вернувшийся домой в Украину", — это счастье.

Ранее мы писали, что Зеленский отреагировал на российские удары по Украине 2 ноября. Он заявил, что давление на Россию и ее союзников недостаточно.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату в размере тысячи гривен всем украинцам. Ее предоставят исключительно для использования в зимний период.