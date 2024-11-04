Тисячі дітей були вивезені російськими окупантами до РФ, заявив Зеленський

Звільнені українські полонені. Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що складніше за все повертати не стільки бійців ЗСУ, а дітей, яких підступно вивезли на свої території російські окупанти. РФ робить все, щоб силоміць утримувати маленьких українців.

Про це Володимир Зеленській заявив у своєму вечірньому зверненні.

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За словами Зеленського, росіяни ховають українських дітей, не дають їм засобів зв'язку з рідними та прилаштовують у місцеві родини. Президент України повідомив, що наразі неможливо точно порахувати, скільки дітей вивезли окупанти.

"Ми знаємо про десятки тисяч. Це і зовсім маленькі діти й підлітки. Ті, хто має родичів в Україні. І ті, чиї родичі, на жаль, загинули від російських атак", — розповів Зеленський.

Він додав, що у неволі не лише роки, а щодня має значення. Також має значення кожне зусилля, яке допомагає звільняти наших людей.

"Цього тижня в Канаді пройшла конференція щодо пункту формули світу, який присвячений саме нашому завданню — повернути додому всіх українських бранців, усіх наших депортованих та викрадених українців. Кожен обмін бранців — це успіх. Кожна дитина, яка повернулася додому в Україну", — це щастя.

Раніше ми писали, що Зеленський відреагував на російські удари по Україні 2 листопада. Він заявив, що тиск на Росію та її союзників недостатній.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський анонсував виплату в розмірі тисяча гривень всім українцям. Її нададуть виключно для використання в зимовий період.