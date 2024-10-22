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КНДР дорого заплатит, если отправит солдат в Украину — США сделали заявление в ООН

22 октября 2024 05:04
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
США предупреждают КНДР об опасных последствиях в случае отправки своих войск в Украину
Заместитель посла США при ООН по особым политическим вопросам Роберт Вуд выступает во время заседания Совета Безопасности ООН. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Соединенные Штаты заявили, что Южная Корея и Британия предупредили о высокой цене, если Северная Корея направит войска на помощь России для агрессии против Украины. Это будет "опасным и очень тревожным событием", отметил зампосла США в ООН Роберт Вуд.

Об этом сообщает Reuters.

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По его словам, США уже проводит консультации со своими союзниками и партнерами по поводу последствий такого "драматического шага".

Между тем, разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что Северная Корея отправила 1500 военнослужащих спецназа на Дальний Восток России для обучения и акклиматизации на военных базах и что они, вероятно, будут развернуты для боевых действий в Украине.

"Если это правда, это означает опасное и очень тревожное развитие событий и очевидное углубление военных отношений между КНДР и Россией", — сказал Вуд.

Посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что "вероятнее всего", что Северная Корея присылает войска.

"Похоже, что чем труднее Путину вербовать россиян в качестве пушечного мяса, тем больше он готов полагаться на КНДР в своей незаконной войне", — сказала она.

Посол Южной Кореи в ООН Джункук Хван также предупредил Совет о последствиях такого шага.

"Северная Корея будет ожидать от Москвы щедрого вознаграждения в обмен на свои войска. Это может быть либо военная, либо финансовая помощь. Это могут быть технологии, связанные с ядерным оружием", — сказал он.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал информацию об отправке войск Северной Кореи в Россию для участия в войне против Украины. В Пентагоне пока не могут подтвердить эти данные.

Также мы писали, что руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что спутник зафиксировал передвижение войск Северной Кореи в Россию. Речь идет об около 12 тысячах солдат.

ООН война в Украине США Южная Корея КНДР

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