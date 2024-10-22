США попереджають КНДР про небезпечні наслідки у разі відправки своїх військ в Україну

Заступник посла США при ООН з особливих політичних питань Роберт Вуд виступає під час засідання Ради Безпеки ООН. Фото: Reuters

Сполучені Штати заявили, що Південна Корея та Британія попередили про високу ціну, якщо Північна Корея надішле війська на допомогу Росії для агресії проти Україні. Це буде "небезпечною і дуже тривожною подією", зазначив заступник посла США в ООН Роберт Вуд.

Про це повідомляє Reuters.

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За його словами, США вже проводить консультації зі своїми союзниками та партнерами щодо наслідків такого "драматичного кроку".

Тим часом розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що Північна Корея відправила 1500 військовослужбовців спецназу на Далекий Схід Росії для навчання та акліматизації на військових базах і що вони, ймовірно, будуть розгорнуті для бойових дій в Україні.

"Якщо це правда, це означає небезпечний і дуже тривожний розвиток подій і очевидне поглиблення військових відносин між КНДР і Росією", — сказав Вуд.

Посол Великобританії в ООН Барбара Вудворд заявила, що "дуже ймовірно", що Північна Корея надсилає війська.

"Схоже, що чим важче Путіну вербувати росіян у якості гарматного м’яса, тим більше він готовий покладатися на КНДР у своїй незаконній війні", — сказала вона.

Посол Південної Кореї в ООН Джункук Хван також попередив Раду про наслідки такого кроку.

"Північна Корея очікуватиме від Москви щедрої винагороди в обмін на свої війська. Це може бути або військова, або фінансова допомога. Це можуть бути технології, пов’язані з ядерною зброєю", — сказав він.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував інформацію про відправку військ Північної Кореї до Росії для участі у війні проти України. У Пентагоні поки не можуть підтвердити ці дані.

Також ми писали, що керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що супутник зафіксував пересування військ Північної Кореї до Росії. Йдеться про близько 12 тисяч солдатів.