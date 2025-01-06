Потери россиян на фронте — бойцы Нацгвардии уничтожили в праздники много техники

Боец Национальной гвардии Украины. Фото: пресс-служба НГУ

Бойцы Национальной гвардии Украины (НГУ) продолжают выполнять сложные боевые задачи, нанося значительные потери российским оккупантам. За первую неделю нового года было уничтожено сотни единиц оружия и техники.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины (МВД) Игорь Клименко в Telegram в понедельник, 6 января.

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По словам Клименко, за прошедшую неделю военнослужащие Нацгвардии отправили на металлолом много техники:

18 танков;

44 единицы бронетехники;

37 артиллерийских систем;

12 минометов;

45 автомобилей;

10 средств РЭБ;

12 складов боекомплекта.

Глава МВД добавил, что также бойцы НГУ поразили 352 блиндажа и места скопления личного состава врага.

"На прошлой неделе гвардейцы уничтожили дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс оккупантов БУК-М1. Эффективная разведка в сочетании с четкой боевой работой — залог качественной демилитаризации вражеской армии", — подытожил Клименко.

Ранее в Государственной пограничной службе Украины показали, как уничтожают военную технику российских оккупантов на фронте. В частности, речь идет о работе ударными дронами "Феникс".

А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал, как ВСУ уничтожают россиян на передовой.