Потери россиян на фронте — бойцы Нацгвардии уничтожили в праздники много техники

Стало известно, какую технику РФ уничтожили бойцы НГУ в праздники
Бойцы Национальной гвардии Украины (НГУ) продолжают выполнять сложные боевые задачи, нанося значительные потери российским оккупантам. За первую неделю нового года было уничтожено сотни единиц оружия и техники.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины (МВД) Игорь Клименко в Telegram в понедельник, 6 января.
Какую технику удалось уничтожить
По словам Клименко, за прошедшую неделю военнослужащие Нацгвардии отправили на металлолом много техники:
- 18 танков;
- 44 единицы бронетехники;
- 37 артиллерийских систем;
- 12 минометов;
- 45 автомобилей;
- 10 средств РЭБ;
- 12 складов боекомплекта.
Глава МВД добавил, что также бойцы НГУ поразили 352 блиндажа и места скопления личного состава врага.
"На прошлой неделе гвардейцы уничтожили дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс оккупантов БУК-М1. Эффективная разведка в сочетании с четкой боевой работой — залог качественной демилитаризации вражеской армии", — подытожил Клименко.
Ранее в Государственной пограничной службе Украины показали, как уничтожают военную технику российских оккупантов на фронте. В частности, речь идет о работе ударными дронами "Феникс".
А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал, как ВСУ уничтожают россиян на передовой.
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