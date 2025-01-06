Втрати росіян на фронті — бійці Нацгвардії знищили за свята багато техніки

Боєць Національної гвардії України. Фото: пресслужба НГУ

Бійці Національної гвардії України (НГУ) продовжують виконувати складні бойові завдання, завдаючи значних втрат російським окупантам. За перший тиждень нового року було знищено сотні одиниць зброї та техніки.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України (МВС) Ігор Клименко у Telegram у понеділок, 6 січня.

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За словами Клименка, за минулий тиждень військовослужбовці Нацгвардії відправили на брухт багато техніки:

18 танків;

44 одиниці бронетехніки;

37 артилерійських систем;

12 мінометів;

45 автомобілів;

10 засобів РЕБ;

12 складів боєкомплекту.

Голова МВС додав, що також бійці НГУ уразили 352 бліндажі й місця скупчення особового складу ворога.

"Минулого тижня гвардійці знищили дороговартісний зенітно-ракетний комплекс окупантів БУК-М1. Ефективна розвідка у поєднанні з чіткою бойовою роботою —запорука якісної демілітаризації ворожої армії", — підсумував Клименко.

Раніше у Державній прикордонній службі України показали, як знищують військову техніку російських окупантів на фронті. Зокрема, йдеться про роботу ударними дронами "Фенікс".

А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав, як ЗСУ знищують росіян на передовій.