Китай разработал для РФ дрон Гарпия-3 и теперь компании-производители под санкциями США

Путин рассматривает модели беспилотников. Фото: росСМИ

США впервые в истории ввели санкции против китайских фирм из-за полной разработки ударных беспилотников для России. Пока что под санкции попали две китайские компании, российская фирма и гражданин РФ.

Об этом сообщает The Guardian.

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Речь идет о БпЛА "Гарпия-3", который, по заявлению Министерства финансов США, был сконструирован и разработан китайскими специалистами и изготовлен на китайских заводах в сотрудничестве с российскими оборонными компаниями, а затем передан России для использования против Украины.

По данным "Милитарного", дрон "Гарпия-3" способен лететь на расстояние более 2000 км. Его полезная нагрузка составляет 50 кг. Образцы Гарпии и некоторых других моделей беспилотников китайского производства были доставлены в Россию в Ижевск для испытаний.

Мэтью Миллер, представитель Государственного департамента США, заявил: "Это был первый раз, когда мы фактически увидели, что китайская компания сама производит оружие, которое затем было использовано на поле боя Россией".

Под санкции попали две китайские компании: Xiamen Limbach Aircraft Engine Co и Redlepus Vector Industry Shenzhen Co. Также мишенью стала российская компания с ограниченной ответственностью Trading House Vector и гражданин РФ Артем Михайлович Ямщиков.

Ранее мы сообщали, что в Краснодарском крае под атакой дронов оказался военный аэродром "Ханская". К атаке причастна украинская разведка, Силы специальных операций и Служба безопасности Украины.

Также мы писали, что из всей Африки были наняты около 200 женщин от 18 до 22 лет для работы на заводе в "Алабуге". Вместе с российскими студентами профессионально-технических училищ они собирают там тысячи ударных беспилотников "Шахед", предназначенных для атак на украинские города.