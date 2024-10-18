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Китай вперше отримав санкції через "повний цикл виробництва зброї" — що виготовлялось для РФ

18 жовтня 2024 04:57
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Китай розробив для РФ дрон Гарпія-3 і тепер компанії-виробники під санкціями США
Путін розглядає моделі безпілотників. Фото: росЗМІ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

США вперше в історії ввели санкції проти китайських фірм через повну розробку ударних безпілотників для Росії. Поки що під санкції потрапили дві китайські компанії, російська фірма, та громадянин РФ. 

Про це повідомляє The Guardian.

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Мова йде про БпЛА "Гарпія-3", який, за заявою Міністерстві фінансів США, був сконструйований і розроблений китайськими фахівцями та виготовлений на китайських заводах у співпраці з російськими оборонними компаніями, а потім переданий до Росії для використання проти України.

За даними "Мілітарного", дрон "Гарпія-3" здатний летіти на відстань понад 2000 км. Його корисне навантаження становить 50 кг. Зразки "Гарпії" та деяких інших моделей безпілотників китайського виробництва були доставлені до Росії в Іжевськ для випробувань.

Метью Міллер, речник Державного департаменту США, заявив: "Це був перший раз, коли ми фактично побачили, що китайська компанія сама виробляє зброю, яка потім була використана на полі бою Росією".

Під санкції потрапили дві китайські компанії: Xiamen Limbach Aircraft Engine Co і Redlepus Vector Industry Shenzhen Co. Також мішенню стала російська компанія з обмеженою відповідальністю Trading House Vector і громадянин РФ Артем Михайлович Ямщиков. 

Раніше ми повідомляли, що у Краснодарському краї під атакою дронів опинився військовий аеродром "Ханська". До атаки причетна українська розвідка, Сили спеціальних операцій та Служба безпеки України.

Також ми писали, що з усієї Африки були найняті близько 200 жінок віком від 18 до 22 років для роботи на заводі в "Алабузі". Разом з російськими студентами професійно-технічних училищ вони збирають там тисячі ударних безпілотників "Шахед", призначених для атак на українські міста.

Китай безпілотники санкції війна в Україні США дрони

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