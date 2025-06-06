В Луцке возросло количество пострадавших в результате атаки РФ

Спасатели на месте атаки в Луцке. Фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 6 июня российские оккупанты массированно атаковали Украину. В частности под вражеским прицелом оказался Луцк — сейчас там количество пострадавших возросло до 30 человек.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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Спасатели на месте атаки в Луцке. Фото: ГСЧС/Telegram

Россияне атаковали Луцк — количество пострадавших растет

В результате сегодняшней атаки РФ на Луцк количество пострадавших возросло до 30 человек.

В ГСЧС сообщили, что спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1998 года рождения из-под завалов разрушенной 9-этажки.

Следовательно, количество пострадавших возросло до 30 человек.

Спасатели на месте атаки в Луцке. Фото: ГСЧС/Telegram

Сейчас на месте работают спасатели, волонтеры Красного Креста, психологи ГСЧС и все необходимые службы. Развернут "Пункт несокрушимости" для помощи жителям. Работы продолжаются.

Скриншот сообщения ГСЧС/Facebook

Ранее мы информировали, что в ночь на 6 июня российские войска атаковали Луцк.

Также мы сообщали, что под вражескую атаку в Луцке попали спортсмены национальной сборной Украины по легкой атлетике.