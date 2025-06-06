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Количество пострадавших в Луцке возросло до 30 — ГСЧС

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Дата публикации 6 июня 2025 21:33
В Луцке возросло количество пострадавших в результате атаки РФ
Спасатели на месте атаки в Луцке. Фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 6 июня российские оккупанты массированно атаковали Украину. В частности под вражеским прицелом оказался Луцк — сейчас там количество пострадавших возросло до 30 человек.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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Атака РФ на Луцьк 6 червня
Спасатели на месте атаки в Луцке. Фото: ГСЧС/Telegram

Россияне атаковали Луцк — количество пострадавших растет

В результате сегодняшней атаки РФ на Луцк количество пострадавших возросло до 30 человек.

В ГСЧС сообщили, что спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1998 года рождения из-под завалов разрушенной 9-этажки.

Следовательно, количество пострадавших возросло до 30 человек.

Атака РФ на Луцьк 6 червня
Спасатели на месте атаки в Луцке. Фото: ГСЧС/Telegram

Сейчас на месте работают спасатели, волонтеры Красного Креста, психологи ГСЧС и все необходимые службы. Развернут "Пункт несокрушимости" для помощи жителям. Работы продолжаются.

Атака РФ на Луцьк
Скриншот сообщения ГСЧС/Facebook

Ранее мы информировали, что в ночь на 6 июня российские войска атаковали Луцк.

Также мы сообщали, что под вражескую атаку в Луцке попали спортсмены национальной сборной Украины по легкой атлетике.

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Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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