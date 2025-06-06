В Луцке возросло количество пострадавших в результате атаки РФ

Количество пострадавших в Луцке возросло до 30 — ГСЧС
В ночь на 6 июня российские оккупанты массированно атаковали Украину. В частности под вражеским прицелом оказался Луцк — сейчас там количество пострадавших возросло до 30 человек.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Россияне атаковали Луцк — количество пострадавших растет
В результате сегодняшней атаки РФ на Луцк количество пострадавших возросло до 30 человек.
В ГСЧС сообщили, что спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1998 года рождения из-под завалов разрушенной 9-этажки.
Следовательно, количество пострадавших возросло до 30 человек.
Сейчас на месте работают спасатели, волонтеры Красного Креста, психологи ГСЧС и все необходимые службы. Развернут "Пункт несокрушимости" для помощи жителям. Работы продолжаются.
Ранее мы информировали, что в ночь на 6 июня российские войска атаковали Луцк.
Также мы сообщали, что под вражескую атаку в Луцке попали спортсмены национальной сборной Украины по легкой атлетике.
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