У Луцьку зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ

Кількість постраждалих у Луцьку зросла до 30 — ДСНС
У ніч проти 6 червня російські окупанти масовано атакували Україну. Зокрема під ворожим прицілом опинився Луцьк — наразі там кількість постраждалих зросла до 30 осіб.
Про це інформує пресслужба ДСНС у Telegram.
Росіяни атакували Луцьк — кількість постраждалих зростає
Внаслідок сьогоднішньої атаки РФ на Луцьк кількість постраждалих зросла до 30 осіб.
У ДСНС повідомили, що рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1998 року народження з-під завалів зруйнованої 9-поверхівки.
Відтак, кількість постраждалих зросла до 30 осіб.
Наразі на місці працюють рятувальники, волонтери Червоного Хреста, психологи ДСНС та всі необхідні служби. Розгорнуто "Пункт незламності" для допомоги мешканцям. Роботи тривають.
Раніше ми інформували, що у ніч проти 6 червня російські війська атакували Луцьк.
Також ми повідомляли, що під ворожу атаку у Луцьку потрапили спортсмени національної збірної України з легкої атлетики.
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