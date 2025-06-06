У Луцьку зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ

Рятувальники на місці атаки у Луцьку. Фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 6 червня російські окупанти масовано атакували Україну. Зокрема під ворожим прицілом опинився Луцьк — наразі там кількість постраждалих зросла до 30 осіб.

Про це інформує пресслужба ДСНС у Telegram.

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Рятувальники на місці атаки у Луцьку. Фото: ДСНС/Telegram

Росіяни атакували Луцьк — кількість постраждалих зростає

Внаслідок сьогоднішньої атаки РФ на Луцьк кількість постраждалих зросла до 30 осіб.

У ДСНС повідомили, що рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1998 року народження з-під завалів зруйнованої 9-поверхівки.

Відтак, кількість постраждалих зросла до 30 осіб.

Рятувальники на місці атаки у Луцьку. Фото: ДСНС/Telegram

Наразі на місці працюють рятувальники, волонтери Червоного Хреста, психологи ДСНС та всі необхідні служби. Розгорнуто "Пункт незламності" для допомоги мешканцям. Роботи тривають.

Скриншот повідомлення ДСНС/Facebook

Раніше ми інформували, що у ніч проти 6 червня російські війська атакували Луцьк.

Також ми повідомляли, що під ворожу атаку у Луцьку потрапили спортсмени національної збірної України з легкої атлетики.