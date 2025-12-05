Белорусские добровольцы теряют мотивацию — не чувствуют помощи Украины

Добровольцы из Беларуси, которые героически воюют на стороне ВСУ. Фото: ГУР

Ситуация с белорусскими добровольцами, которые воюют за Украину, существенно ухудшилась. Сейчас движение находится в значительно более трудном положении, чем в 2022 или 2023 годах. К такому выводу пришли эксперты Совета внешней политики "Украинская призма" в своем новом исследовании.

О деталях отчета в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык рассказал аналитик Павел Радь.

Легализация и страх будущего

Главный вердикт неутешительный: украинская власть сделала недостаточно. Системной работы с иностранными защитниками не хватает.

Ключевой вызов — это документы. Добровольцы фактически стали заложниками своего статуса. Пока есть контракт с ВСУ — есть право на проживание. Как только контракт разрывается, легальные основания находиться в Украине исчезают. Возвращаться домой нельзя — там ждет тюрьма. Оставаться здесь — значит стать нелегалом.

Военные не видят перспективы мирной жизни в стране, которую защищают.

Семьи без денег и конфликты с бюрократами

Вторая проблема бьет по семьям бойцов. Это вопрос посмертных выплат.

Павел Радь отмечает: если доброволец погибает, его родные часто не могут получить надлежащую компенсацию. Законодательные пробелы и бюрократия блокируют доступ к деньгам. Люди, которые отдали самое дорогое, остаются один на один с бедой.

Исследование также выявило напряжение во взаимодействии с официальными структурами. Эксперты фиксируют конфликты между добровольцами и некоторыми украинскими ведомствами. Это лишь углубляет кризис доверия.

Аналитик настаивает: нужны немедленные изменения. В частности, принятие законопроекта о легализации, который гарантировал бы защитникам и их семьям четкую правовую защиту.

Ранее сообщалось, что Сухопутные войска ВСУ объявили об обновлении подхода к службе иностранных добровольцев. Новая модель призвана эффективнее использовать их опыт и мотивацию.

Напомним, стало известно о механизме выплат денежного обеспечения для военных , получивших ранения.