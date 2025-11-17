Видео
Главная Армия В ВСУ предлагают новые возможности для иностранных добровольцев

В ВСУ предлагают новые возможности для иностранных добровольцев

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 08:34
обновлено: 08:34
В Сухопутных войсках ВСУ новые возможности для иностранцев — что известно
Сухопутные войска. Фото: facebook.com/UALandForces

Сухопутные войска ВСУ объявили об обновлении подхода к службе иностранных добровольцев. Новая модель призвана эффективнее использовать опыт и мотивацию военных из других стран, которые сознательно решили стать на защиту Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ

Новые возможности для иностранцев в ВСУ

В ведомстве отмечают, что отдельные форматы, введенные еще в 2022 году, выполнили свою роль в самый острый период обороны страны. Впрочем, ситуация на фронте и потребности Сил обороны существенно изменились, что потребовало обновления подходов.

Сейчас продолжается эволюция модели применения иностранных военнослужащих. Ключевым принципом стало максимально эффективное использование их боевого опыта, профессиональных навыков и мотивации в тех подразделениях, где они нужны больше всего.

Согласно обновленной системе, иностранные добровольцы, которые подписывают контракт с ВСУ, получат значительно более широкие возможности для прохождения службы. В частности, они будут иметь право самостоятельно выбирать боевую бригаду и направление применения — в соответствии со своим опытом, подготовкой и личными пожеланиями. Это обеспечит лучшую интеграцию и равные возможности наряду с украинскими бойцами, а также рациональное использование кадрового ресурса.

"Сухопутные войска высоко ценят вклад иностранных добровольцев в защиту Украины, их самопожертвование, мотивацию и преданность нашим общим ценностям. Мы и в дальнейшем будем обеспечивать прозрачные, понятные и эффективные механизмы службы для каждого, кто делает сознательный выбор стать рядом с украинскими военными в борьбе за свободу и безопасность", — отметили в войске.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
