В Сухопутных войсках ВСУ новые возможности для иностранцев — что известно

Сухопутные войска. Фото: facebook.com/UALandForces

Сухопутные войска ВСУ объявили об обновлении подхода к службе иностранных добровольцев. Новая модель призвана эффективнее использовать опыт и мотивацию военных из других стран, которые сознательно решили стать на защиту Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ

Реклама

Читайте также:

Новые возможности для иностранцев в ВСУ

В ведомстве отмечают, что отдельные форматы, введенные еще в 2022 году, выполнили свою роль в самый острый период обороны страны. Впрочем, ситуация на фронте и потребности Сил обороны существенно изменились, что потребовало обновления подходов.

Сейчас продолжается эволюция модели применения иностранных военнослужащих. Ключевым принципом стало максимально эффективное использование их боевого опыта, профессиональных навыков и мотивации в тех подразделениях, где они нужны больше всего.

Согласно обновленной системе, иностранные добровольцы, которые подписывают контракт с ВСУ, получат значительно более широкие возможности для прохождения службы. В частности, они будут иметь право самостоятельно выбирать боевую бригаду и направление применения — в соответствии со своим опытом, подготовкой и личными пожеланиями. Это обеспечит лучшую интеграцию и равные возможности наряду с украинскими бойцами, а также рациональное использование кадрового ресурса.

"Сухопутные войска высоко ценят вклад иностранных добровольцев в защиту Украины, их самопожертвование, мотивацию и преданность нашим общим ценностям. Мы и в дальнейшем будем обеспечивать прозрачные, понятные и эффективные механизмы службы для каждого, кто делает сознательный выбор стать рядом с украинскими военными в борьбе за свободу и безопасность", — отметили в войске.

Напомним, стало известно о механизме выплат денежного обеспечения для военных , получивших ранения.

А также представитель ТЦК объяснил, почему важно проводить мобилизацию.