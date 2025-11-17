Відео
Головна Армія У ЗСУ пропонують нові можливості для іноземних добровольців

У ЗСУ пропонують нові можливості для іноземних добровольців

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 08:34
Оновлено: 08:34
У Сухопутних військах ЗСУ нові можливості для іноземців — що відомо
Сухопутні війська. Фото: facebook.com/UALandForces

Сухопутні війська ЗСУ оголосили про оновлення підходу до служби іноземних добровольців. Нова модель покликана ефективніше використовувати досвід і мотивацію військових з інших країн, які свідомо вирішили стати на захист України.

Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ

Читайте також:

Нові можливості для іноземців у ЗСУ

У відомстві відмічають що окремі формати, запроваджені ще у 2022 році, виконали свою роль у найгостріший період оборони країни. Втім, ситуація на фронті та потреби Сил оборони суттєво змінилися, що потребувало оновлення підходів.

Наразі триває еволюція моделі застосування іноземних військовослужбовців. Ключовим принципом стало максимально ефективне використання їхнього бойового досвіду, професійних навичок і мотивації у тих підрозділах, де вони потрібні найбільше.

Згідно з оновленою системою, іноземні добровольці, які підписують контракт із ЗСУ, отримають значно ширші можливості для проходження служби. Зокрема, вони матимуть право самостійно обирати бойову бригаду та напрямок застосування — відповідно до свого досвіду, підготовки та особистих побажань. Це забезпечить кращу інтеграцію та рівні можливості поряд з українськими бійцями, а також раціональніше використання кадрового ресурсу.

"Сухопутні війська високо цінують вклад іноземних добровольців у захист України, їхню самопожертву, мотивацію та відданість нашим спільним цінностям. Ми і надалі забезпечуватимемо прозорі, зрозумілі й ефективні механізми служби для кожного, хто робить свідомий вибір стати поруч із українськими військовими у боротьбі за свободу й безпеку", — наголосили у війську.

ЗСУ іноземці добровольці військова служба Сухопутні війська
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
