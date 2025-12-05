Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Гірше, ніж на початку війни — великі проблеми добровольців з РБ

Гірше, ніж на початку війни — великі проблеми добровольців з РБ

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 01:57
Білоруські добровольці втрачають мотивацію — не відчувають допомоги України
Добровольці з Білорусі, які героїчно воюють на боці ЗСУ. Фото: ГУР

Ситуація з білоруськими добровольцями, які воюють за Україну, суттєво погіршилася. Зараз рух перебуває у значно скрутнішому становищі, ніж у 2022 чи 2023 роках. Такого висновку дійшли експерти Ради зовнішньої політики "Українська призма" у своєму новому дослідженні.

Про деталі звіту в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик розповів аналітик Павло Радь.

Реклама
Читайте також:

Легалізація і страх майбутнього

Гірше, ніж на початку війни — великі проблеми добровольців з РБ - фото 1
Презентація дослідження "Білоруський добровольчий рух в
Україні: виклики сьогодення та перспективи майбутнього". Фото: Новини.LIVE

Головний вердикт невтішний: українська влада зробила недостатньо. Системної роботи з іноземними захисниками бракує.

Ключовий виклик — це документи. Добровольці фактично стали заручниками свого статусу. Поки є контракт із ЗСУ — є право на проживання. Щойно контракт розривається, легальні підстави перебувати в Україні зникають. Повертатися додому не можна — там чекає в'язниця. Залишатися тут — означає стати нелегалом.

Військові не бачать перспективи мирного життя в країні, яку захищають.

Родини без грошей та конфлікти з бюрократами

Гірше, ніж на початку війни — великі проблеми добровольців з РБ - фото 2
Текст дослідження. Фото: Новини.LIVE

Друга проблема б'є по сім'ях бійців. Це питання посмертних виплат.

Павло Радь наголошує: якщо доброволець гине, його рідні часто не можуть отримати належну компенсацію. Законодавчі прогалини та бюрократія блокують доступ до грошей. Люди, які віддали найдорожче, залишаються сам на сам із бідою.

Дослідження також виявило напругу у взаємодії з офіційними структурами. Експерти фіксують конфлікти між добровольцями та деякими українськими відомствами. Це лише поглиблює кризу довіри.

Аналітик наполягає: потрібні негайні зміни. Зокрема, ухвалення законопроєкту про легалізацію, який гарантував би захисникам та їхнім родинам чіткий правовий захист.

Раніше повідомлялось, що Сухопутні війська ЗСУ оголосили про оновлення підходу до служби іноземних добровольців. Нова модель покликана ефективніше використовувати їхні досвід і мотивацію.

Нагадаємо, стало відомо про механізм виплат грошового забезпечення для військових , які отримали поранення.

Білорусь війна в Україні добровольці війна білоруси
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації