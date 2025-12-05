Білоруські добровольці втрачають мотивацію — не відчувають допомоги України

Добровольці з Білорусі, які героїчно воюють на боці ЗСУ. Фото: ГУР

Ситуація з білоруськими добровольцями, які воюють за Україну, суттєво погіршилася. Зараз рух перебуває у значно скрутнішому становищі, ніж у 2022 чи 2023 роках. Такого висновку дійшли експерти Ради зовнішньої політики "Українська призма" у своєму новому дослідженні.

Про деталі звіту в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик розповів аналітик Павло Радь.

Легалізація і страх майбутнього

Презентація дослідження "Білоруський добровольчий рух в

Україні: виклики сьогодення та перспективи майбутнього". Фото: Новини.LIVE

Головний вердикт невтішний: українська влада зробила недостатньо. Системної роботи з іноземними захисниками бракує.

Ключовий виклик — це документи. Добровольці фактично стали заручниками свого статусу. Поки є контракт із ЗСУ — є право на проживання. Щойно контракт розривається, легальні підстави перебувати в Україні зникають. Повертатися додому не можна — там чекає в'язниця. Залишатися тут — означає стати нелегалом.

Військові не бачать перспективи мирного життя в країні, яку захищають.

Родини без грошей та конфлікти з бюрократами

Текст дослідження. Фото: Новини.LIVE

Друга проблема б'є по сім'ях бійців. Це питання посмертних виплат.

Павло Радь наголошує: якщо доброволець гине, його рідні часто не можуть отримати належну компенсацію. Законодавчі прогалини та бюрократія блокують доступ до грошей. Люди, які віддали найдорожче, залишаються сам на сам із бідою.

Дослідження також виявило напругу у взаємодії з офіційними структурами. Експерти фіксують конфлікти між добровольцями та деякими українськими відомствами. Це лише поглиблює кризу довіри.

Аналітик наполягає: потрібні негайні зміни. Зокрема, ухвалення законопроєкту про легалізацію, який гарантував би захисникам та їхнім родинам чіткий правовий захист.

Раніше повідомлялось, що Сухопутні війська ЗСУ оголосили про оновлення підходу до служби іноземних добровольців. Нова модель покликана ефективніше використовувати їхні досвід і мотивацію.

Нагадаємо, стало відомо про механізм виплат грошового забезпечення для військових , які отримали поранення.