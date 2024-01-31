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Кто такие ДРГ и какие задачи выполняют во время войны — объясняет эксперт

31 января 2024 23:44
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
ДРГ в Украине — кто они и какие задачи выполняют — объясняет эксперт
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

С началом полномасштабного вторжения во многих городах Украины активизировались так называемые диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Этот термин стал часто звучать в новостях. Однако, что это за военное подразделение и какие функции оно выполняет на самом деле.

Об этом рассказал военный эксперт Алексей Гетьман, пишет "Факты ICTV".

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Что такое ДРГ

По словам эксперта, диверсионно-разведывательные группы представляют собой высокомобильное военное подразделение специального назначения.

Какие функции выполняют ДРГ

ДРГ предназначены для действий в тылу противника, действий в ходе специальных, антитеррористических и миротворческих операций и выполнения задач, которые невозможно эффективно решить другими силами и средствами.

Как правило, эти группировки используются для разведки и диверсий в тылу врага, например, сбор данных об укрепленных точках врага, объекты, имеющие стратегическую ценность или разрушение инфраструктуры, или нанесение других вредных воздействий на вражеские структуры.

Участники ДРГ могут находиться на территории противника в течение длительного времени, ассимилироваться, слиться с социумом, а затем в нужный момент проявить себя.

 

Какие функции выполняют ДРГ
Украинские военные. Фото: Оперативное командование "Юг"

Кто может выполнять функции ДРГ

ДРГ обычно состоят из военнослужащих, имеющих специальную подготовку и опыт в проведении разведывательных и диверсионных операций. Основным требованием по составу ДРГ является высокий уровень профессиональной подготовки и способность к эффективному действию в условиях глубокого вражеского тыла.

Сколько военных могут быть в подразделении ДРГ

Как отмечает Алексей Гетьман, в подразделении ДРГ может быть от трех до десяти человек, в зависимости от конкретной задачи и потребностей.

Раньше мы информировали, какие необходимы навыки и качества, чтобы стать танкистом в ВСУ.

Напомним, мы писали, как готовят украинских сержантов к войне.

Также мы сообщали, какие задачи выполняют силы территориальной обороны ВСУ и как к ним присоединиться.

война
Украина
военные
мобилизация
ДРГ

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