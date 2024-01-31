ДРГ в Україні — хто вони та які завдання виконують — пояснює експерт

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

З початком повномасштабного вторгнення у багатьох містах України активізувалися так звані диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). Цей термін став часто звучати в новинах. Проте, що це за військовий підрозділ та які функції він виконує насправді.

Про це розповів військовий експерт Олексій Гетьман, пише "Факти ICTV".

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Що таке ДРГ

За словами експерта, диверсійно-розвідувальні групи являють собою високомобільний військовий підрозділ спеціального призначення.

Які функції виконують ДРГ

ДРГ призначені для дій у тилу противника, дій у ході спеціальних, антитерористичних та миротворчих операцій і виконання завдань, які неможливо ефективно вирішити іншими силами та засобами.

Як правило, ці угруповання використовуються для розвідки та диверсій у тилу ворога, наприклад, збирання даних про укріплені точки ворога, об’єкти, які мають стратегічну цінність або руйнування інфраструктури чи завдання інших шкідливих впливів на ворожі структури.

Учасники ДРГ можуть перебувати на території противника впродовж довгого часу, асимілюватися, злитися з соціумом, а потім у потрібний момент проявити себе.

Українські військові. Фото: Оперативне командування "Південь"

Хто може виконувати функції ДРГ

ДРГ зазвичай складаються з військовослужбовців, які мають спеціальну підготовку і досвід у проведенні розвідувальних та диверсійних операцій. Основною вимогою щодо складу ДРГ є високий рівень професійної підготовки та здатність до ефективної дії в умовах глибокого ворожого тилу.

Скільки військових можуть бути в підрозділі ДРГ

Як зазначає Олексій Гетьман, у підрозділі ДРГ може бути від трьох до десяти осіб, залежно від конкретного завдання та потреб.

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