Як стати танкістом в Україні — якості, навички та обов'язки

Український військовий-танкіст на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Вогневою міццю будь-якого війська завжди були танки. І сьогодні в Збройних силах України вони відіграють вкрай важливу роль як в обороні, так і в наступі проти російського агресора. Водночас танк — досить складна система, яка має багато нюансів і вимагає від військового певних вмінь, знань та навичок.

Як стати танкістом в Україні, які якості та навички потрібні професійному бійцю, розповідаємо далі в матеріалі.

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Які завдання виконують танкові підрозділи на полі бою

Танкові підрозділи можуть брати участь як в наступальних, так і в оборонних операціях. Танкісти зазвичай працюють в тісному контакті з піхотою, але часто екіпаж танку виконує бойові завдання самостійно.

Завдання перед екіпажем можуть стояти дуже різні:

не допустити прориву ворога;

прикривати піхоту;

підсилювати артилерію;

знищувати ворожі угруповання тощо.

Як стати танкістом у ЗСУ — перший крок

До спеціальності танкіст можуть бути наступні вимоги:

середня або середньо-спеціальна освіта;

професійна підготовка;

розуміння принципів устрою і функціонування танків, знання специфіки їх експлуатації;

швидка реакція;

міцне фізичне та психічне здоров’я;

витривалість.

Наразі є кілька варіантів, які дозволяють добровольцю потрапити до бажаного підрозділу або на бажану спеціальність.

Перший — за допомогою рекрутингу. Можна скористатися платформами з військовими вакансіями, до прикладу, Lobby X або Державна служба зайнятості.

Можна звернутися безпосередньо до підрозділів. Часто у соцмережах підрозділів є телефони гарячої лінії, куди можна подзвонити, дізнатися необхідну інформацію та залишити свою контактні дані.

Також можна прийти з пакетом усіх необхідних документів до Територіального центру комплектування й озвучити своє прагнення долучитись до танкових військ.

У будь-якому випадку боєць має спочатку пройти загальний військовий вишкіл, а вже згодом — навчання за конкретною спеціалізацією.

Український танкіст на лінії фронту в Запорізькій області, березень 2023. Фото:REUTERS/Stringer

Як проходить навчання танкістів в Україні — якості та навички професійного бійця

Попри те, що в танкових військах є різні спеціалісти, навчання зазвичай комплексне. Як стверджують військовослужбовці з досвідом, в ідеалі члени екіпажу повинні бути взаємозамінними.

Під час підготовки майбутніх танкістів навчають:

теорії: будова танків, техніки ведення бою, основи роботи у програмі "Кропива", де проводяться розрахунки тощо;

керуванню танком;

стрільбі з танкової гармати тощо.

Як відомо, танковий екіпаж складається з трьох осіб. Тож, далі розглянемо, які їхні головні завдання, якими вміннями та навичками вони мають володіти.

Командир танку

Складна військова професія, яка потребує великих знань та лідерських якостей. Командир повинен:

досконало знати свою бойову машину, її тактико-технічні характеристики;

вміти виконувати обов’язки механіка-водія та навідника;

відповідати за технічний стан, експлуатацію, бойове застосування танка і його озброєння.

Після отримання завдання командир повинен зібрати якомога більше інформації, яка допоможе успішно його виконати, та довести її до інших членів екіпажу, щоб кожен чітко розумів, що має робити.

Під час бою командир повинен моніторити ситуацію та дії противника, чітко визначати пріоритети цілей, давати цілевказання навіднику-оператору та визначати напрямок руху для механіка-водія. Саме він приймає ключові рішення від яких залежить успішність бойової операції.

Танкісти танків Т-72 ЗСУ на Донбасі. Грудень 2020. Фото: ООС

Навідник-оператор

До основних завдань навідника-оператора входить здійснювати приціл гармати та вести вогонь.

Навідник повинен:

знати озброєння танка;

знати прилади прицілювання і спостереження;

бути у бойовій готовності;

вміти безпомилково визначати відстань до цілі;

вибирати точку прицілювання, величину попередження, правильно встановлювати вихідні дані на шкалі прицілу;

вміти вести влучний і прицільний вогонь на ураження противника з першого пострілу.

Окрім того, він є заступником командира танка, тож повинен знати обов’язки командира і за необхідності замінювати його.

Механік-водій

Механік водій має забезпечувати переміщення танка на марші та на полі бою. Повинен добре водити танк у будь-яких умовах, вміло долати перешкоди та загородження, важкодоступні ділянки місцевості, вибирати оптимальні режими та маршрути руху.

Він також повинен вести спостереження за полем бою, виявляти цілі, що з’являються, доповідати про них командиру танка, забезпечувати навіднику знаряддя найкращі умови для стрільби.

Механік-водій зобов’язаний:

знати будову танку;

технічні можливості бойової машини;

порядок експлуатації та обслуговування танка;

встановлені правила руху і сигнали управління;

проводити планово-попереджувальні огляди та ремонт ходової матеріальної частини.

Важливо пам'ятати, що бути танкістом — означає багато і важко працювати. Необхідно обслуговувати танки, носити важкі снаряди або запчастини, завантажувати постріли, заправляти бойову машину. Все це потребує значних фізичних зусиль, досвіду і знань. Незалежно від спеціалізації, всі танкісти повинні бути фізично й психологічно витривалими.

Потрібно також бути готовим до довгого перебування у закритому просторі. Як розповідають військовослужбовці, інколи доводиться сидіти в танку по кілька годин, а то й діб.

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