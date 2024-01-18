Как стать танкистом в Украине — качества, навыки и обязанности

Украинский военный-танкист на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Огневой мощью любого войска всегда были танки. И сегодня в Вооруженных силах Украины они играют очень важную роль как в обороне, так и в наступлении против российского агрессора. В то же время, танк — довольно сложная система, которая имеет много нюансов и требует от военного определенных умений, знаний и навыков.

Как стать танкистом в Украине, какие качества и навыки нужны профессиональному бойцу, рассказываем в материале.

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Какие задачи выполняют танковые подразделения на поле боя

Танковые подразделения могут участвовать как в наступательных, так и в оборонных операциях. Танкисты обычно работают в тесном контакте с пехотой, но часто экипаж танка выполняет боевые задания самостоятельно.

Задания перед экипажем могут стоять очень разные:

не допустить прорыва врага;

прикрывать пехоту;

усиливать артиллерию;

уничтожать вражеские группировки и т.д.

Как стать танкистом в ВСУ — первый шаг

К специальности танкисту могут быть следующие требования:

среднее или средне-специальное образование;

профессиональная подготовка;

понимание принципов устройства и функционирования танков, знание специфики их эксплуатации;

быстрая реакция;

крепкое физическое и психическое здоровье;

выносливость.

Есть несколько вариантов, которые позволяют добровольцу попасть в желаемое подразделение или на желаемую специальность.

Первый — с помощью рекрутинга. Можно воспользоваться платформами с военными вакансиями, например, Lobby X или Государственная служба занятости.

Можно обратиться к подразделениям. Часто в соцсетях подразделений есть телефоны горячей линии, на которые можно позвонить, узнать необходимую информацию и оставить свои контактные данные.

Также можно прийти с пакетом всех необходимых документов в Территориальный центр комплектования и озвучить свое стремление присоединиться к танковым войскам.

В любом случае боец должен сначала пройти общую военную подготовку, а уже впоследствии — обучение по конкретной специализации.

Украинский танкист на линии фронта в Запорожской области, март 2023 года. Фото:REUTERS/Stringer

Как проходит обучение танкистов в Украине — качества и навыки профессионального бойца

Несмотря на то, что в танковых войсках есть разные специалисты, обучение обычно комплексное. Как утверждают военнослужащие с опытом, в идеале члены экипажа должны быть взаимозаменяемы.

При подготовке будущих танкистов учат:

теории: устройство танков, техники ведения боя, основы работы в программе "Кропива", где проводятся расчеты и т.п.;

управлению танком;

стрельбе из танковой пушки и т.д.

Как известно, танковый экипаж состоит из трех человек. Далее рассмотрим, какие их главные задачи, какими умениями и навыками они должны обладать.

Командир танка

Сложная военная профессия, требующая больших знаний и лидерских качеств. Командир должен:

досконально знать свою боевую машину, ее тактико-технические характеристики;

уметь исполнять обязанности механика-водителя и наводчика;

отвечать за техническое состояние, эксплуатацию, боевое применение танка и его вооружение.

После получения задания командир должен собрать как можно больше информации, которая поможет успешно выполнить его, и довести ее до других членов экипажа, чтобы каждый четко понимал, что должен делать.

Во время боя командир должен мониторить ситуацию и действия противника, четко определять приоритеты целей, давать цели указания наводчику-оператору и определять направление движения для механика-водителя. Именно он принимает ключевые решения, от которых зависит успешность боевой операции.

Танкисты танков Т-72 ВСУ на Донбассе. Декабрь 2020. Фото: ООС

Наводчик-оператор

В основные задачи наводчика-оператора входит осуществлять прицел пушки и вести огонь.

Наводчик должен:

знать вооружение танка;

знать приборы прицеливания и наблюдения;

быть в боевой готовности;

уметь безошибочно определять расстояние до цели;

выбирать точку прицеливания, величину упреждения, правильно устанавливать исходные данные на шкале прицела;

уметь вести точный и прицельный огонь на поражение противника из первого выстрела.

Кроме того, он заместитель командира танка, поэтому должен знать обязанности командира и при необходимости заменять его.

Механик-водитель

Механик водитель должен обеспечивать перемещение танка на марше и поле боя. Должен хорошо водить танк в любых условиях, умело преодолевать препятствия и заграждения, труднодоступные участки местности, выбирать оптимальные режимы и маршруты движения.

Он также должен вести наблюдение за полем боя, выявлять появляющиеся цели, докладывать о них командиру танка, обеспечивать наводчику орудия наилучшие условия для стрельбы.

Механик-водитель обязан:

знать устройство танка;

технические возможности боевой машины;

порядок эксплуатации и обслуживания танка;

установленные правила движения и сигналы управления;

проводить планово-предупредительные осмотры и ремонт ходовой материальной части.

Важно помнить, что быть танкистом означает много и тяжело работать. Необходимо обслуживать танки, носить тяжелые снаряды или запчасти, загружать выстрелы, заправлять боевую машину. Все это требует больших физических усилий, опыта и знаний. Независимо от специализации все танкисты должны быть физически и психологически выносливыми.

Следует также быть готовым к долгому пребыванию в закрытом пространстве. Как рассказывают военнослужащие, иногда приходится сидеть в танке по несколько часов, а то и суток.

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