Как стать танкистом в Украине — качества, навыки и обязанности

Как стать танкистом ВСУ — необходимые навыки и качества профессионального бойца
Огневой мощью любого войска всегда были танки. И сегодня в Вооруженных силах Украины они играют очень важную роль как в обороне, так и в наступлении против российского агрессора. В то же время, танк — довольно сложная система, которая имеет много нюансов и требует от военного определенных умений, знаний и навыков.
Как стать танкистом в Украине, какие качества и навыки нужны профессиональному бойцу, рассказываем в материале.
Какие задачи выполняют танковые подразделения на поле боя
Танковые подразделения могут участвовать как в наступательных, так и в оборонных операциях. Танкисты обычно работают в тесном контакте с пехотой, но часто экипаж танка выполняет боевые задания самостоятельно.
Задания перед экипажем могут стоять очень разные:
- не допустить прорыва врага;
- прикрывать пехоту;
- усиливать артиллерию;
- уничтожать вражеские группировки и т.д.
Как стать танкистом в ВСУ — первый шаг
К специальности танкисту могут быть следующие требования:
- среднее или средне-специальное образование;
- профессиональная подготовка;
- понимание принципов устройства и функционирования танков, знание специфики их эксплуатации;
- быстрая реакция;
- крепкое физическое и психическое здоровье;
- выносливость.
Есть несколько вариантов, которые позволяют добровольцу попасть в желаемое подразделение или на желаемую специальность.
Первый — с помощью рекрутинга. Можно воспользоваться платформами с военными вакансиями, например, Lobby X или Государственная служба занятости.
Можно обратиться к подразделениям. Часто в соцсетях подразделений есть телефоны горячей линии, на которые можно позвонить, узнать необходимую информацию и оставить свои контактные данные.
Также можно прийти с пакетом всех необходимых документов в Территориальный центр комплектования и озвучить свое стремление присоединиться к танковым войскам.
В любом случае боец должен сначала пройти общую военную подготовку, а уже впоследствии — обучение по конкретной специализации.
Как проходит обучение танкистов в Украине — качества и навыки профессионального бойца
Несмотря на то, что в танковых войсках есть разные специалисты, обучение обычно комплексное. Как утверждают военнослужащие с опытом, в идеале члены экипажа должны быть взаимозаменяемы.
При подготовке будущих танкистов учат:
- теории: устройство танков, техники ведения боя, основы работы в программе "Кропива", где проводятся расчеты и т.п.;
- управлению танком;
- стрельбе из танковой пушки и т.д.
Как известно, танковый экипаж состоит из трех человек. Далее рассмотрим, какие их главные задачи, какими умениями и навыками они должны обладать.
Командир танка
Сложная военная профессия, требующая больших знаний и лидерских качеств. Командир должен:
- досконально знать свою боевую машину, ее тактико-технические характеристики;
- уметь исполнять обязанности механика-водителя и наводчика;
- отвечать за техническое состояние, эксплуатацию, боевое применение танка и его вооружение.
После получения задания командир должен собрать как можно больше информации, которая поможет успешно выполнить его, и довести ее до других членов экипажа, чтобы каждый четко понимал, что должен делать.
Во время боя командир должен мониторить ситуацию и действия противника, четко определять приоритеты целей, давать цели указания наводчику-оператору и определять направление движения для механика-водителя. Именно он принимает ключевые решения, от которых зависит успешность боевой операции.
Наводчик-оператор
В основные задачи наводчика-оператора входит осуществлять прицел пушки и вести огонь.
Наводчик должен:
- знать вооружение танка;
- знать приборы прицеливания и наблюдения;
- быть в боевой готовности;
- уметь безошибочно определять расстояние до цели;
- выбирать точку прицеливания, величину упреждения, правильно устанавливать исходные данные на шкале прицела;
- уметь вести точный и прицельный огонь на поражение противника из первого выстрела.
Кроме того, он заместитель командира танка, поэтому должен знать обязанности командира и при необходимости заменять его.
Механик-водитель
Механик водитель должен обеспечивать перемещение танка на марше и поле боя. Должен хорошо водить танк в любых условиях, умело преодолевать препятствия и заграждения, труднодоступные участки местности, выбирать оптимальные режимы и маршруты движения.
Он также должен вести наблюдение за полем боя, выявлять появляющиеся цели, докладывать о них командиру танка, обеспечивать наводчику орудия наилучшие условия для стрельбы.
Механик-водитель обязан:
- знать устройство танка;
- технические возможности боевой машины;
- порядок эксплуатации и обслуживания танка;
- установленные правила движения и сигналы управления;
- проводить планово-предупредительные осмотры и ремонт ходовой материальной части.
Важно помнить, что быть танкистом означает много и тяжело работать. Необходимо обслуживать танки, носить тяжелые снаряды или запчасти, загружать выстрелы, заправлять боевую машину. Все это требует больших физических усилий, опыта и знаний. Независимо от специализации все танкисты должны быть физически и психологически выносливыми.
Следует также быть готовым к долгому пребыванию в закрытом пространстве. Как рассказывают военнослужащие, иногда приходится сидеть в танке по несколько часов, а то и суток.
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